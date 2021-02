“Sharon Stone a României” a redescoperit dragostea. Cu ce gest a impresionat-o iubi după ce au mâncat din aceeași farfurie

La aproape patru ani de la despărțirea de Adrian Cristea, Maria Păuna, cunoscută în peisajul monden drept ”Regina sprâncenelor” ori „Sharon Stone a României”, pare să fi redescoperit dragostea. CANCAN.RO a întâlnit-o pe vedetă într-un mall din Capitală și vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu ea și noul său iubit.

Zilele trecute, Maria Păuna a dat o fugă într-un mall din Capitală. Nu singură însă, ci cu noul iubit. După ce au aruncat o privire prin magazine, cei doi îndrăgostiți au decis să mănânce un desert. Așa că au ales un loc, s-au așezat la masă, au răsfoit meniul, iar apoi au plasat comanda. Cât timp a așteptat bunătățile, Maria Păuna l-a pus la curent pe iubitul ei cu noutățile.

Clipe romantice la o porție de clătite

Iar bărbatul în brațele căruia make-up artistul și-ar fi găsit din nou liniștea o privea fascinat. Ulterior, desertul a ajuns pe masa lor, iar cei doi îndrăgostiți au mâncat din aceeași farfurie. Ba mai mult, într-un impuls romantic, tânărul i-a dat lui „Sharon Stone a României” să mănânce chiar din mâna lui. Și… pe principiul ”nu se lasă nimic în farfurie”, la un moment dat… iubitul Mariei Păuna a lăsat bunele maniere acasă și a luat până și ultima îmbucătură cu mâna. Pesemne că a fost de-a dreptul delicios!

Au urmat câteva clipe de liniște după masă și s-au uitat la trecători. Apoi, Maria Păuna și iubitul ei au schimbat câteva vorbe, au plătit nota și și-au văzut în continuare de drum.

Maria Păuna, părăsită de soț pentru ucenica ei

Maria Păuna este trainer pe zona de beauty, ea având propria academie de frumusețe, unde „cursantele” învață tainele machiajului profesionist. Însă… una dintre ucenicele sale a trădat-o crunt. Cătălina s-a înscris la şcoala de tatuat sprâncene a Mariei Păuna.

Maria Păuna este trainer pe zona de beauty, ea având propria academie de frumusețe, unde „cursantele" învață tainele machiajului profesionist. Însă… una dintre ucenicele sale a trădat-o crunt. Cătălina s-a înscris la şcoala de tatuat sprâncene a Mariei Păuna.

După ce a terminat cu ucenicia, Cătălina i-a furat "Reginei Sprâncenelor" nu numai meseria, ci şi bărbatul. Ulterior, însă, karma a lovit-o pe tânără. Cătălina a fost părăsită de Răzvan, fostul soț al Mariei, pentru o femeie cu doi copii. Dar nu s-a resemnat și a luptat în continuare pentru cel pe care îl iubea. Astfel, într-un final, Cătălina și Răzvan au mai dat o șansă poveștii lor de dragoste.

Pe de altă parte, despărțirea Mariei Păuna de soțul și tatăl copilului ei n-a fost una ușoară. În ciuda faptului că au apelat la ajutorul unui specialist și au făcut terapie de cuplu, cei doi nu au putut să-și mai salveze căsnicia.

”Divorţul e perceput ca un abandon, sunt diplomată, dar am trecut prin situaţii delicate în viaţă. Eu şi fostul meu soţ am decis să nu mai locuim împreună, aveam dreptul de a o lua pe drumuri separate. Când m-am căsătorit, nu aveam experienţa necesară. Voiam doar să agonisim amândoi. Eram doi străini la un moment dat, am mers şi la psiholog, am făcut şi terapie atunci”, mărturisea Maria Păuna în urmă cu ceva timp.

Maria Păuna, dezvăluiri despre relația cu Adrian Cristea

La începutul anului 2017, începea povestea de dragoste dintre Maria Păuna și Adrian Cristea. Dispărut din lumea fotbalului după ce a fost dat afară de la Concordia Chiajna, ”prințul” și-a găsit refugiul în brațele unei femei cu zece ani mai mare decât el.

În ciuda faptului că nimeni nu le dădea prea multe șanse împreună, relația lor a durat totuși câteva luni bune. Cei doi se afișau din ce în ce mai des în spațiul public, iar povestea lor părea una sudată. Din păcate, însă, la un moment dat… lucrurile au luat o altă turnură. Focul pasiunii dintre cei doi s-a stins la fel de repede precum s-a aprins. (CITEȘTE ȘI: PRINŢESA SPRÂNCENELOR, CEARTĂ ÎN STRADĂ)

Munca și admiterea fiului ei și-au pus amprenta asupra relației pe care o avea cu Adrian Cristea. Motiv pentru care Maria Păuna a decis să pună punct poveștii care a ținut prima pagină a tabloidelor.

“Nu a fost nimic atât de intens, atât de… nu ştiu cum să mă exprim. Din păcate, eu sunt toată ziua în studio. Munca este pentru mine non-stop. Dacă reuşeşti să îţi faci timp, o relaţie asta presupune. Perioada asta pentru mine este groaznică, cruntă. Asta este important pentru mine, admiterea fiului meu. M-a rugat apoi să fiu atentă la el, să fiu concentrată pe el şi şcoală”, spunea Maria Păuna, după ce a pus punct relației cu Adrian Cristea.

Maria Păuna a machiat numeroase celebrități

Maria Păuna a machiat personalități de talie mondială, printre care Sting, Johnny Depp, Nelly Furtado, Alanis Morisette, China Forbes (Pink Martini), Fifi Chachnil, Lauder Leonard, Tara Jarmon, Laurance Guedj Alphandary ( l'Atelier Maquillage Paris). Vedeta face și machiaj de teatru, machiaj de televiziune, machiaj de cabaret la Paris, machiaj de beauty de scenă, în colaborare cu Alexandre de Paris, renumitul hairstylist al lui Coco Chanel.

În România, Maria Păuna a avut un succes colosal cu două emisiuni de make-up: “Frumusețe pe Muchie de Cuțit‘’ și ”Crede în Tine’’. De asemenea, ea are propriul salon de make-up și micropigmentare a sprâncenelor, iar prin mâinile sale au trecut Cătălin Botezatu, Irina Schrotter, Catinca Roman, Irina Marinescu, Lena Criveanu, Stephan Pelger.

