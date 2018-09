Show în platoul Simonei Gherghe: ”E cu pedepse!” Ce au făcut două vedete

Maria Cârneci şi Valentin Sanfira au făcut spectacol în platoul emisiunii ”Acces Direct”, prezentată de Simona Gheorghe și de Alex Velea. Celebra interpretă de muzică populară şi tânărul artist au făcut dezvăluiri spumoase, unul despre celălalt!

„E cu pedepse testul ăsta? Ce ne faci, Simona? Cam de 10 ani îl știu pe Valentin, mi s-a părut un tânăr care promite în muzica populară. Să aibă niște limite de decență, să fim oameni, la Valentin am găsit mult bun-simț pe care nu-l mai întâlnești în ziua de azi. Sigur a fost înșelat pentru că are gagici fără număr, acum are vreo 5-6 sigur. Fetele vin după el”, a povestit Maria Cârneci, la „Acces Direct”.

Valentin Sanfira și Maria Cârneci au o relație foarte apropiată.

„O cunosc de când era mică, de la început de carieră.Era culmea să știu cum doarme Maria Cârneci. Ei nu-i plac silicoanele. I-am prezentat eu pe una cu bidoane și a zis că nu-i plac. De fapt îi este frică de injecții. Mănăncă orice, dacă îi e foame te mănâncă şi pe tine”, a spus și Valentin Sanfira.