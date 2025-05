Și-a luat casă cu banii câștigați din reciclarea PET-urilor! În cât timp a strâns suma: „Nu am de gând să mă opresc prea curând”

Într-o lume în care prețurile cresc mai repede decât ai zice „avans pentru locuință”, un bărbat din Australia a găsit o soluție extrem de ingenioasă. Cu răbdare, perseverență și multe PET-uri, bărbatul a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri. Fără să câștige la loto, fără moșteniri spectaculoase și fără artificii financiare, el și-a văzut visul cu ochii – și-a cumpărat o casă… cu banii câștigați din reciclare. În cât timp a reușit să strângă suma necesară?

Totul a început cu niște plimbări banale, pe plajă. Dar ce a urmat avea să-i schimbe complet viața. Dintr-o simplă activitate relaxantă, reciclarea s-a transformat într-un adevărat stil de viață – și, surpriză, într-o sursă serioasă de bani pentru Damian Gordon.

Și-a luat casă cu banii câștigați din reciclarea PET-urilor

Damian Gordon are 36 de ani și locuiește în New South Wales. Lucrează în domeniul sănătății, iar reciclarea a fost, inițial, doar o formă de relaxare după zilele epuizante de muncă. Dar, grație programului local „Return and Earn”, care oferă 10 cenți pentru fiecare recipient returnat, Damian a început să observe cât de repede se pot aduna sumele dacă ai răbdare și ochi pentru detalii.

Primele lui „comori” au fost doze de aluminiu și sticle din plastic găsite pe plajă. Nu după mult timp, a început să vadă potențialul: containerele abandonate în parcuri, pe trotuare sau la finalul festivalurilor deveniseră pentru el o comoară ascunsă la vedere.

În 2017, la un eveniment de reciclare, Damian Gordon și câțiva voluntari au strâns nu mai puțin de 40.000 de recipiente într-o singură zi. El a plecat acasă cu 4.000 de dolari și o idee care părea imposibilă: să strângă, doar din reciclare, avansul pentru o locuință.

„Am fost uimit să plec acasă cu 4.000 de dolari. O să-mi iau o casă doar din sticle și doze!”, i-a spus el mamei sale, fără să știe atunci cât de aproape era de realitate.

Au urmat ani de zile de colectare, sortare și drumuri regulate la automatele de reciclare. În trei ani, bărbatul economisise deja 20.000 de dolari. Iar până în ianuarie 2024, Damian a ajuns la 45.000 de dolari, strânși exclusiv din reciclare. Cu această sumă și alte economii personale, a reușit să plătească avansul pentru o locuință cu două camere.

Mai mult, nici după ce a devenit proprietar, bărbatul nu a renunțat la stilul său de viață modest și sustenabil. A mobilat locuința cu electrocasnice și piese de mobilier găsite pe marginea drumului – de la frigider la pat, totul a fost recuperat, curățat și refolosit.

Astfel, reciclarea nu mai e doar un hobby sau un mod de a economisi, pentru Damian Gordon e un mod de a trăi.

„Cu ratele care vin lunar, nu am de gând să mă opresc prea curând din colectat. Acum îmi plătesc casa visurilor, sticlă cu sticlă”, a mai spus el, potrivit thatslife.com.

