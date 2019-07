Și-a pus iar toată lumea în cap! Mircea Badea a împărțit românii în 3 categorii: “Fraieri, șmecheri și..”

Mircea Badea a explicat, miercuri, în cadrul emisiunii “Sinteza zilei”, că românii se împart în mai multe categorii, în funcție de beneficiile pe care le obțin de la statul român.

“Românii se împart în trei categorii: cetățenii de categoria I sunt în diaspora. Cetățenii din categoria a II-a sunt cei care trăiesc în interiorul granițelor și plătesc impozite. Cetățenii de categoria a II-a sunt și ei împărțiți în două subcategorii: fraieri și șmecheri.

În cazul șmecherilor am identificat eu cel puțin trei subdiviziuni ale smecherilor: studenții, IT-știi și magistrații“, a spus Mircea Badea.

Badea a terminat facultatea cu chiu, cu vai

Prezentatorul TV a dezvăluit recent cum a terminat facultatea, ocazie cu care a precizat că, pe perioada stundenției, s-a angajat pentru a se întreține, în așa fel încât să nu fie nevoit să solicite ajutorul cuiva.

“După liceu, am zis că dau la o facultate unde nu va trebui să învăț nici măcar o secundă pentru a intra. Am ales Facultatea de Matematică. M-am dus acolo din comoditate, știam că intru fluierând. Am intrat la Informatică. În primul an, nu m-am dus deloc la cursuri pentru că munceam.

M-am chinuit rău de tot, vai de capul meu! Dar asta e, nu am cerut nimic. M-am dus la muncă. M-am dus doar la examene. Nu am avut nicio restanță.

În anul doi, nu a mai fost la fel de ușor, dar eu totuși munceam. M-am transferat la Facultatea de Cibernetică de la ASE. Pentru acest lucru, am dat 25 examene, pentru diferență, în decurs de o lună. În acest timp munceam. Am luat toate examene.

M-am transferat la Facultatea de Cibernetică, la fără frecvență. M-am chinuit crâncen, dar asta este situația! Nu țin minte să fi mers vreodată undeva și să fi zis că sunt student și am dreptul să mi se dea și să mi se facă“, a spus Mircea Badea potrivit dcnews.ro.