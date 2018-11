Sibienii, mulțumiți cu un punct din duelul cu FC Botoșani!

Jucătorii lui FC Hermannstadt s-au arătat mulțumiți cu remiza din duelul cu FC Botoșani.

Programat diminică dar amânat pentru astăzi din cauza condițiilor meteo nefavorabile, meciul dintre cele două formații aflate în subsolul clasamentului s-a decis în ultima jumătate de oră.

„Am avut două ocazii prin care puteam închide meciul. Până la urmă e bine că am reușit să egalăm. La penalty știam cum dă Rodriguez. Chiar am atins puțin balonul, dar asta e. Poate data viitoare voi apăra. Vreau să reușesc lucruri bune la Hermannstadt”, a declarat Cătălin Căbuz, goalkeeperul formației FC Hermannstadt.

La rândul său autorul golului egalizator al sibienilor, Daniel Tătar, a declarat că este bine că echipa sa nu a pierdut în duelul cu FC Botoșani.

„Am făcut o primă repriză slabă, nu am avut posesie, nu am condus jocul. Botoșaniul a fost mai bună în prima repriză însă a doua repriză ne-a aparținut nouă. Este bine că nu am pierdut. Era mult mai bine dacă câștigam dar e bine că nu am pierdut. Sunt patru meciuri de când nu am pierdut și cred că asta este cel mai important”, a declarat Daniel Tătar.

În urma remizei de la Tg. Mureș dintre FC Hermannstadt și FC Botoșani, echipa lui Costel Enache a rămas pe locul 12 cu 16 puncte, loc ce duce la barajul pentru menținerea în Liga I în timp ce formația antenată de Vasile Miriuță a rămas pe locul 13, loc retrogradabil direct, cu 15 puncte.

Programul etapei a XV-a Liga I

Universitatea Craiova- Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-1

Astra Giurgiu- Poli Iaşi 1-2

Viitorul Constanţa- Concordia Chiajna 0-0

CFR Cluj- Dunărea Călăraşi 0-0

FC Hermannstadt- FC Botoşani 1-1

Dinamo Bucureşti- FCSB 1-1

Luni, 12 noiembrie

ora 21:00 Gaz Metan Mediaş- FC Voluntari