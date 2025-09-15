Acasă » Știri » Sile Cămătaru, bunic pentru a doua oară! „Dacă vedeți videoclipul acesta…”

Sile Cămătaru, bunic pentru a doua oară! „Dacă vedeți videoclipul acesta…”

De: Irina Rasoveanu 15/09/2025 | 22:30
Sile Cămătaru a devenit bunic!/ Sursa foto: Instagram

Veștile bune nu se mai opresc pentru Sile Cămătaru! La aproape 5 luni de când a fost eliberat din închisoare, liderul interlop a devenit din nou bunic. Fiica lui, Rebecca Balint, a născut o fetiță.

În luna aprilie a acestui an, Tribunalul București a dispus eliberarea condiționată a lui Vasile Balint, cunoscut ca Sile Cămătaru. Liderul din clanul Cămătarilor a ieșit din spatele gratiilor, după ce în februarie 2020 a primit o condamnare definitivă la șase ani de închisoare într-un dosar de proxenetism. Tot atunci, Curtea de Apel București a decis ca Sile Cămătaru să execute și un rest de pedeapsă de 1.210 zile închisoare, dintr-o condamnare de 13 ani primită anterior. Acum, se bucură de momente frumoase alături de familie.

Fiica lui Sile Cămătaru a născut

Este bucurie mare în familia lui Sile Cămătaru! În urmă cu trei zile, fiica lui a publicat, pe TikTok, un videoclip din maternitate, cu descrierea „Dacă vedeți videoclipul acesta, am născut”. Rebecca Balint a devenit mamă pentru a doua oară.

Fiica lui Sile Cămătaru mai are un băiețel, iar acum a adus pe lume o fetiță. Rebecca a anunțat sexul copilului încă din luna mai. De nenumărate ori, tânăra s-a arătat foarte fericită și a ținut să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are.

Rebecca Balint, alături de partenerul și de fiul său/ Sursa foto: TikTok

După ce a ieșit din închisoare, Vasile Balint s-a dedicat familiei. Liderul interlop are o relație specială cu nepoțelul său. În ultimele săptămâni, Rebecca a publicat mai multe imagini cu tatăl și fiul său. În descrierea uneia dintre ele a pus mesajul: „Peste tot cu tataie al meu”.

Ce a declarat liderul interlop la ieșirea din închisoare

Sile Cămătaru a făcut și o serie de declarații la ieșirea din închisoare. Liderul interlop a mărturisit că starea lui de sănătate nu este una tocmai bună. De asemenea, acesta a precizat că nu reprezintă un pericol, chiar dacă se află în libertate.

„O zi importantă. Nu i-am convins (n.red. – pe magistrați). Mi-am făcut pedeapsa. Am făcut 10 ani. Chiar nu voi mai intra (n.red. – în penitenciar). N-am treabă cu nimeni (n.red. – întrebat dacă trebuie să se teamă cineva de eliberarea sa)”, a spus Sile Cămătaru, la ieșirea din penitenciar.

×