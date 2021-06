Silviu Prigoană s-a dezlănțuit la adresa Adrianei Bahmuțeanu! Cei doi sunt, din nou, la cuțite. „I-am făcut plângere penală”

Campionii divorțurilor au reintrat în ring. Un nou scandal a început între Adriana Bahmuțeanu și Silviu Priogană, generat de ultima decizie a instanței de judecată care îi obligă pe cei doi să petreacă aniversările copiilor împreună.

Decizia instanței i s-a părut nedreaptă lui Silviu Prigoană, care a lansat un nou șir de jigniri și acuze la adresa fostei soții. Se pare că omul de afaceri nu vrea să mai aibă nicio legătură cu aceasta și o acuză că nici în postura de mamă nu se descurcă prea bine.

Mai mult, Silviu Prigoană a acuzat-o pe Adriana Bahmuțeanu că i-ar fi denigrat pe cei doi băieți și i-a făcut fostei soții plângere penală pentru că nu a plătit pensia alimentară.

„I-am făcut plângere penală că nu a plătit de doi ani pensia alimentară! Nu mai am ce comunica cu mama copiilor decât în scris! Îi transmit cum să se comporte cu copiii. Copilul cel mic când a venit de la maică-sa era supraponderal. De când sunt la mine, de trei ani de zile, n-au fost răciți, nu au fost bolnavi. Au avut mici momente când mergeau la mama lor și se umflau cu melci și cu diverse, pe urmă două zile probleme. A plecat copilul la 28 de kg și a venit la 65 după 2 ani jumătate. Avea dublu greutății la vârsta lui. A trebuit să-l slăbesc 15 kg într-un an de zile.

Când au fost la ea i-a îndopat cu chipsuri. Eu îi pun pe cântar când se întorc de la ea. Ultima dată a vomitat două zile și a avut diaree. Nu poți să-i dai unui copil să mănânce trei pizza. A mâncat Eduard 17 mititei. În casa asta nu se discută nimic de mama lor. N-o s-o iert că a denigrat copiii! S-a țepuit, a încercat sa se pună tutore pe acțiunile copiilor”, a spus Silviu Prigoană, la „Xtra Night Show”.

Silviu Prigoană, un tată responsabil

Silviu Prigoană a mai declarat că este foarte atașat de copiii lui și încearcă să le ofere tot ce este necesar și mai mult. Acesta s-a implicat pe cât de mult a putut în creșterea și dezvoltarea lor și a ajuns chiar și să se ocupe de toate treburile casnice.

„Copiii mei s-au apucat singuri să învețe japoneză și chineză. Am încercat, fiind diferență de aproape 4 ani între ei, să stea mai mult separat și să fie fiecare cu gașca lui. Ne-a prins pandemia aici pe toți. Am renunțat la tot personalul pentru că asta a fost voința tatălui meu. Eu am fost mamă, tată, bucătăreasă, spălătoareasă. A fost foarte complicat în perioada respectivă. Șase luni nu am avut nimic, nici menajeră.

A fost totuși o perioadă fructuoasă din punctul de vedere al relaționării dintre copii și bunic, dintre mine și tata, dintre mine și copiii. Au stat la mama lor vreo doi ani și jumătate, timp în care ne-am văzut sporadic. Am gătit ciorbă, supă, fripturi. Trebuia să fac mâncare gătită la copii. Trebuia să mă orientez înspre regimul lui alimentar, pentru că el nu are voie să mănânce supracaloric”, a mai spus Silviu Prigoană.

