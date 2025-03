Simona Gherghe, ”distrusă” de o concurentă! A scăpat de clauza de confidențialitate și a spus tot: ”Eram neom! Am fost șantajată”

Ies la iveală informații șocante despre calvarul prin care au trecut unii concurenți din casa Mireasa. Yana, finalistă în sezonul 5 al emisiunii de la Antena 1, a răbufnit și a dezvăluit felul în care atât Simona Gherghe, cât și producătorii emisiunii s-au purtat cu ea atunci când a aflat că unchiul ei nu mai este în viață. A scăpat de clauza de confidențialitate și a spus tot.

Recent, Yana Tatarciuk de la emisiunea Mireasa, sezonul 5, de la Antena 1 a stârnit un val de reacții controversate în mediul online după ce a publicat un mesaj extrem de dur la adresa prezentatoarei Simona Gherghe și a producătorilor showului matrimonial. Tânăra din Republica Moldova a fost nevoită să tacă până acum – cel mai probabil din cauza clauzelor de confidențialitate ale contractului – iar acum a spus tot.

”Foștii concurenți ai emisiunii Mireasa rup tăcerea și încep să vorbească public despre abuzurile la care au fost supuși de producătorii emisiunii. Yana, concurentă în sezonul 5 al emisiunii Mireasa, o acuză pe Simona Gherghe de lipsă de empatie și acuză producătorii emisiunii Mireasa, pe bună dreptate, de dublu standard aplicat concurenților și lipsă de umanitate”, transmit Viperele Vesele.

Te-ar putea interesa: Un nou scandal la Mireasa! Concurentul și-a găsit fericirea în brațele unei angajate Antena 1: „Ar fi implicat într-o relație amoroasă”

Yana, fosta finalistă din emisiunea Mireasa o face praf pe Simona Gherghe

În cadrul unei postări pe Instagram, Yana i-a transmis Simonei Gherghe un mesaj tranșant. Făcând referire la situația delicată prin care a trecut în casa Mireasă, sezonul 5, tânăra din Republica Moldova a răbufnit. Aceasta îi acuză pe producătorii emisiunii de lipsă de empatie și umanitate deoarece nu i-au permis să meargă la înmormântarea unchiului ei, care s-a stins din viață în timp ce ea era în showul matrimonial. Mai mult de atât, Yana a aflat vestea de la prezentatoarea Simona Gherghe, în direct.

”Cred că majoritate dintre voi țineți minte acest moment când am aflat în direct această veste, care mi-a influențat tot parcursul în emisiune. Eu eram neom. Într-o depresie profundă, în care nu am primit niciun ajutor profesional și doar am fost presată, șantajată și distrusă psihic în continuare. Eu am cerut să plec acasă, în Moldova, după e am aflat noutatea asta, ca să reușesc să petrec ultimul drum cu persoana dragă. Rugămintea mea către producătorii @mireasa_oficial a fost refuzată și drepturile mele ca om au fost încălcate.

Eu am spus și atunci și în sfârșit pot să o spun public. Producătorii acestei emisiuni nu au umanitate în ei. La fel ca și prezentatoarea, care putea să influențeze această situație prin cuvintele ei în așa fel încât să mă lase să plec. Dar vizualizările și banii câștigați de ei de pe urma prezenței mele acolo, se pare că erau mai importante.

Yana susține că șederea ei în casa Mireasa – care ar fi fost impusă de niște oameni fără valori și principii sănătoase – a costat-o propria sănătate. Aceasta a mărturisit că a fost nevoită să respecte anumite clauze contractuale chiar dacă ea se afla într-o depresie majoră, fiind extrem de afectată de pierderea unchiului ei.

Câtă sănătate m-a costat decizia luată de niște oameni fără valori și principii sănătoase, oameni care calcă pe cadavre doar pentru beneficiile lor. Mă șantajau cu clauzele din contract de niște sume incredibil de mari, fără ca măcar să aibă acest contract în mână. Întrebarea mea acum este: de ce ați lăsat să plece alți concurenți din competiție fiind în aceeași situație ca și a mea? Și pe mine m-ați ținut cu forța?

Reacția Simonei Gherghe spune totul. Cea mai empatică prezentatoare ever! Voi, telespectatorii știți doar ceea ce vor ei. Concurenții nu sunt acolo pe aceleași drepturi, se face o diferență mare, așa cum este exemplul meu, fiind multă nedreptate din partea acelor****, că oameni nu le pot spune. Regret că nu am avut puterea necesară să îi dau în judecată imediat după emisiune. Eu reparam sănătatea mea, am slăbit într-o lună 10 kg, dar dreptatea oricum va fi după mine, niciodată nu este târziu”, a spus Yana.