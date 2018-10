Simona Halep va încheia anul acesta pe primul loc WTA și a primit un Porsche 718 Boxster GTS din partea organizatorilor Turneului Campioanelor 2018. Dar, din nefericire, Simona nu va putea să-l conducă pe străzile din România.

Simona Halep are contract cu AMG și se plimbă cu un GT senzațional, lucru care o împiedică să folosească cadoul organizatorilor de la Singapore, susține sport.ro. Prețul pentru unui astfel de model variază între 80.000 și 95.000 de dolari. Autoturismul e dotat cu un motor de 2.5 litri, cu 365 de CP și atinge 100 km/h în doar 4.3 secunde.

Simona Halep (27 de ani) a fost nevoită să intre mai repede în vacanță pe acest final de an din cauza accidentării suferită la spate, hernie de disc. ”Faptul că am fost atât de constantă mă bucură și, de asemenea, faptul că deși am avut înfrângeri dure, nu am renunțat și nu m-au doborât. Nu am dat înapoi, pentru că am o echipă bună și sunt foarte pozitivi. Mă laudă când fac meciuri bune, dar îmi spun și când joc rău”, a spus Simona Halep, într-un interviu acordat celor de la treizecizero.ro.

Când revine Simona Halep în circuit

Liderul WTA, Simona Halep, a revenit miercuri dimineață din Singapore, turneu pe care l-a ratat, fiind accidentată, îmsă a fost invitată de onoare de organizatori. Pe Aeroportul Henri Coandă, ea a declarat că 2018 a fost cel mai bun an al carierei sale şi că acum abia aşteaptă vacanţa, una în care însă va continua recuperarea în sala de gimnastică pentru hernia de disc care a forţat-o să se retragă de la Turneul Campioanelor. Liderul WTA se află în plin proces de recuperare. Simona Halep nu va fi supusă unei intervenții chirurgicale, după ce a fost diagnosticată cu hernie de disc, astfel că recuperarea se va face în sala de gimnastică.

”A fost de departe cel mai bun al meu, sunt de câțiva ani acolo sus și îmi dă încredere. Este o mândrie şi o onoare că sunt cea mai cunoscută româncă, îmi dă numai lucruri pozitive. Mă bucur că oamenii apreciază aceste lucruri. Deocamdată, îmi iau vacanţă şi o să plec în concediu cu cine îmi place şi cu cine mă simt bine”, a declarat Simona Halep.