Simona Halep, decizie radicală. Cine va fi noul său antrenor

Simona Halep se pregătește să revină în competițiile importante. Sportiva constănțeancă a anunțat că va fi pregătită de un antrenor celebru, Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams.

„Încântată de un nou capitol. Hai la treabă Patrick Mouratoglou”, a scris Simona Halep pe pagina sa Facebook.

Și Patrick Mouratoglou a postat pe Twitter un mesaj în care spune: „De-acum sunt full-time antrenorul Simonei Halep.”

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 7, 2022