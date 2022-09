Simona Halep ia o pauză de la tenis. Ce a declarat tenismena după operația la nas.„Nu știu cât va dura recuperarea”

Simona Halep a ținut să lămurească câteva aspecte legate de schimbările prin care a trecut în plan personal, dar și profesional! Iată ce a declarat tenismena, imediat după operația prin care a trecut recent!

Simona Halep a trecut prin niște schimbări după divorțul de Toni Iuruc. După ce a vizitat o clinică de fertilizare in vitro, Simona a decis să facă o intervenție chirurgicală, necesară de mai mult timp. Aceasta s-a operat la nas din cauza unor probleme respiratorii.

„Aș dori să vă informez despre situația mea actuală, să reflectez la ceea ce s-a întâmplat anul acesta și, așa cum am făcut întotdeauna, să vă împărtășesc sentimentele mele profunde.

După cum știți deja, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie, am fost foarte aproape să opresc tenisul pentru că nu credeam că am suficientă putere pentru a reveni în top 10. Treceam prin multe momente de anxietate și am crezut că este timpul să mă opresc pentru că este nesănătos din punct de vedere emoțional.

Apoi am avut norocul să descopăr «Academia lui Patrick» unde am simțit atât de multă pasiune încât mi-a redat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, încet-încet am început să cred că încă pot juca un nivel bun de tenis. Eram total deschisă la tot ceea ce mi-a spus să fac, la felul în care ar trebui să o fac și la cantitatea de muncă pe care ar trebui să o fac. Am făcut totul pe deplin”, a scris Simona Halep pe Instagram.

Știu că mulți dintre voi mă puteți înțelege

Simona a precizat că nu știe cât va dura recuperarea, dar că se va focusa doar pe acest lucru în perioada următoare.

„Scopul meu era foarte clar: mi-am dat un an pentru a reveni în top 10.

Dar apoi, când am pierdut la US Open, mi-am dat seama 4/5 că sunt complet epuizat psihic. Având probleme cu respirația de mulți ani deja și înrăutățindu-se cu timpul, am decis să urmez sfaturile medicilor mei și să fac operația necesară.

Nu am putut să o fac niciodată mai devreme pentru că nu am găsit niciodată cele trei luni necesare pentru recuperare, pentru că tenisul a fost întotdeauna prima prioritate în viața mea. Dar am simțit că este momentul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine ca persoană. De aceea am făcut și partea estetică, pe care mi-am dorit de mult să o fac pentru că nu îmi plăcea deloc nasul. Așa că am făcut-o, am rezolvat partea funcțională și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă puteți înțelege.

Nu știu cât va dura recuperarea, deocamdată nu mă gândesc la altceva decât la recuperare. Cert este că anul acesta nu voi mai putea participa la niciun turneu oficial.

Sezonul 2022 e încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, umplut cu toate experiențele posibile.

Ne vedem pe teren, 2023! Simt că încă am multe de făcut pe terenul de tenis și încă am niște obiective de atins”, a încheiat Simona Halep.