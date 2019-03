Simona Halep, învinsă de Karolina Pliskova, ratează revenirea în fruntea clasamentului WTA

Simona Halep (3 WTA) – Karolina Pliskova (7 WTA), 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. Jucătoarea din Cehia îşi ia revanşa pentru înfrângerea de la jumătatea lunii februarie, din Fed Cup, învingând-o pentru a treia oară în carieră pe Simona, la finele unui meci de o oră şi 13 minute de joc efectiv, dar presărat cu două pauze de aproximativ câte o oră, cauzate de ploaie.

Pliskova a revenit de la 3-5 în primul set, câştigând 10 dintre ultimele 11 game-uri disputate.

Simona Halep a ratat şansa de a reveni pe prima poziţie WTA şi de a o depăşi pe Naomi Osaka. Pliskova trece pe 3 în faţa Kvitovei, iar mai departe poate urca chiar pe locul doi dacă ar câştiga turneul de la Miami. Finala turneului, programată sâmbătă, le va aduce faţă în faţă pe Karolina Pliskova şi pe Ashleigh Barty, cea care, de luni, va fi în Top 10 WTA. Australianca va juca prima finală a carierei în seria Premier Mandatory.

”Am luptat mai mult, am jucat mai agresiv şi a dat roade”

Karolina Pliskova a vorbit cumpătat după victoria în miez de noapte în faţa Simonei Halep, pe un Hard Rock Stadium aproape pustiu, din cauza problemelor cauzate de ploaie.

„Nu a fost simplu, pentru că am avut atât de mult de aşteptat. Dar, aşa este la Miami, condiţiile se pot schimba foarte uşor şi cred că amândouă eram pregătite şi pentru o astfel de situaţie. A fost greu de dimineaţă, dar am stat jumătate de zi la hotel – ceea ce a fost bine. După prima întrerupere am început să mă descurc mai bine. Am luptat mai mult, am jucat mai agresiv şi a dat roade”, a spus Pliskova la finalul partidei.

Reprezentanta Cehiei se pregăteşte pentru finala cu Ashleigh Barty, care va fi totodată primul său meci disputat în sesiunea de zi la această ediţie a turneului de la Miami. Până acum, Pliskova evoluase doar în nocturnă. Reprezentanta Cehiei a avut însă cuvinte frumoase la adresa prietenei şi rivalei sale, Simona Halep.

„Îmi îmbunătăţesc recordul direct împotriva Simonei, care încă nu este prea bun. Este o jucătoare foarte bună şi toate meciurile cu ea sunt grele”, a punctat jucătoarea în vârstă de 27 de ani.