Simona Trașcă nu s-a abținut! Ce reacție a avut fiul ei, după ce și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți

Recent, CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, că Simona Trașcă și-a deschis un cont pe o platformă destinată adulților. Însă, înainte de a lua această decizie, blondina a purtat o discuție cu fiul ei. Iată ce reacție a avut Fady, după ce Simona i-a mărturisit că are de gând să posteze poze sexy cu ea!

Simona Trașcă și-a dorit să aibă parte de o nouă experiență, iar, în acest sens, și-a deschis un cont pe o platformă destinată adulților. Recent, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, blondina a mărturisit că are de gând să posteze pe platformă imagini în care apare complet goală.

Însă, înainte de a-și activa contul, Simona Trașcă s-a destăinuit fiului ei. A mărturisit că mama ei încă nu a aflat că și-a deschis cont pe OnlyFans. Însă, înainte de a lua această decizie, i-a mărturisit fiului ei, Fady, că are în gând să posteze imagini foarte sexy cu ea.

”Nu a văzut că mi-am făcut cont, nu prea e el cu rețelele de socializare. Însă, înainte să îmi deschid acest cont, a fost singura persoană căreia i-am cerut voie. I-am dat mesaj și i-am spus despre ce este vorba, i-am spus că sunt poze sexy, că mie-mi place să fiu într-o ipostază mai sexy și mi-a zis: mult succes”, a spus Simona Trașcă.

Simona Trașcă: ”Am suferit destul cu iubirea”

Pe de altă parte, Simona Trașcă a mai mărturisit că este singură și că de aproape doi ani simte că nu și-ar mai dori pe nimeni în viața ei.

”Am suferit destul cu iubirea, am devenit sălbatică, din păcate, nu cred că este o chestie bună, dar nu mă pot controla. Am aproape doi ani de zile de când am sentimentul ăsta de când nu mai îmi doresc pe absolut nimeni. Așa că, de ce să nu îmi fac relații virtuale, acolo e permis orice și nu te rănești. Pot să îmi postez niște fotografii sexy pe care nu le pot posta pe celelalte rețele de socializare”, a spus Simona Trașcă la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook