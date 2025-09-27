Singura concurentă care s-a îngrășat la Asia Express 2025. Care este motivul

Deși Asia Express este cunoscută drept una dintre cele mai dure competiții televizate, unde concurenții fac eforturi uriașe și de multe ori ajung să piardă kilograme vizibile din cauza condițiilor dificile, de această dată s-a întâmplat un lucru atipic. În sezonul 2025, printre participanții epuizați și slăbiți de ritmul alert al show-ului, o singură concurentă a declarat că, în loc să slăbească, a acumulat câteva kilograme. Este vorba despre modelul și actrița Alina Pușcău.

Situația ei este una surprinzătoare, mai ales că majoritatea echipelor participante au mărturisit că s-au confruntat cu lipsa mâncării, cu un program haotic și cu dificultăți în găsirea resurselor de energie. Însă în cazul Alinei, organismul a reacționat diferit. În loc să piardă din greutate, a reținut apă și a acumulat kilograme.

Alina Pușcău s-a îngrășat în Asia Express

Explicația vine din meniul extrem de sărac și repetitiv al competiției. Concurenții au avut la dispoziție în special orez, în cantități variabile, iar lipsa diversității alimentare poate provoca reacții neobișnuite. Pentru unele persoane, corpul interpretează lipsa nutrienților ca pe o situație de criză și începe să rețină tot ceea ce primește, ceea ce duce la o senzație de umflare sau chiar la creștere în greutate.

„Eu cred că m-am îngrășat. Nu că m-am îngrășat, cât m-am umflat. Mâncam orez tot timpul!”, a spus Alina Pușcău pentru CANCAN.

În același timp, stresul continuu, orele lungi de filmare și presiunea competiției pot influența metabolismul. Specialiștii atrag atenția că nu toți oamenii reacționează la fel atunci când sunt supuși unui regim alimentar strict și unei rutine extreme. Dacă pentru majoritatea participanților scăderea în greutate este inevitabilă, există și excepții care demonstrează că fiecare organism răspunde diferit.

Cazul Alinei Pușcău devine astfel un exemplu interesant despre modul în care corpul uman poate reacționa în situații limită. Departe de a fi o problemă, experiența a ajutat-o să își înțeleagă mai bine organismul și să privească cu alți ochi relația cu mâncarea și cu sănătatea. Mai mult, participarea la Asia Express i-a schimbat perspectiva asupra vieții, după ce a intrat în contact cu comunități locale extrem de modeste, dar generoase, care au demonstrat că spiritul de solidaritate și bucuria de a împărtăși nu depind de resurse materiale.

„M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să mă gândesc pozitiv, m-a făcut să… Nu știu, o să vedeți, sunt foarte multe chestii. Să văd cum trăiesc oamenii, cum sunt oamenii, sunt așa de… de amărâți. De exemplu, dacă noi ne duceam la oameni care n-aveau nimic. Partenera meu voia sa mearga la oameni care erau bogati. Nu ne deschideau usa, fugeau de noi, dar cei care n-aveau nimic ne oferau totul! Pentru că ei ințelegeau iubirea universului. Și asta pe mine m-a fascinat foarte mult. Pentru că oamenii ăștia îți dădeau tot ce aveau ei. Și împărțeau cu tine.”, a mai spus vedeta pentru CANCAN.

