Singura dorință pe care Irina Loghin a avut-o la înmormântarea soțului Ion Cernea. Gabriela Lucuțar i-a îndeplinit-o!

Despărțirea de Ion Cernea, fostul mare campion la lupte greco-romane și soțul celebrei artiste Irina Loghin, a fost un moment încărcat de durere și emoție profundă pentru toți cei apropiați. Ceremonia funerară, desfășurată la Cimitirul Bellu din Capitală, a fost organizată de Gabriela Lucuțar la solicitarea fiului regretatului sportiv, Ciprian Loghin-Cernea. Regina Întunericului i-a îndeplinit singura dorință a celebrei artiste.

Ion Cernea a plecat dintre noi la vârsta de 89 de ani și a lăsat în urma sa un gol imens în sufletele familiei și prietenilor. Marele campion la lupte greco-romane a fost internat timp de trei săptămâni într-o clinică privată din București, însă, din nefericire, a pierdut lupta.

Irina Loghin a avut o singură rugăminte clară în legătură cu înmormântarea soțului ei: să fie respectate tradițiile, iar fiecare persoană prezentă să primească mâncare. Dorința i-a fost îndeplinită în totalitate de Gabriela Lucuțar, în ciuda provocărilor apărute în timpul organizării.

Deși chiar ea a avut un moment dificil atunci când a leșinat în prima zi a ceremoniei (VEZI AICI FILMAREA DIN MOMENTUL ÎN CARE SE PRĂBUȘEȘTE) din cauza epuizării și a temperaturilor ridicate, fiind preluată mai apoi de ambulanță, Lucuțar a reușit să ducă la bun sfârșit toate detaliile evenimentului. Regina Întunericului a revenit ulterior la locul ceremoniei și a supravegheat cu atenție fiecare etapă, respectând toate obiceiurile dorite de familie.

„Colaci, colivă, mâncare… au fost de toate. Mi s-a spus să am grijă ca fiecare să primească câte un pachet cu mâncare. A fost foarte multă mâncare, nu am reușit să dau chiar la toată lumea. Dar s-au împărțit foarte multe pachete și am împăcat pe toată lumea. Cred că toți au fost mulțumiți”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru viva.ro.