Singura zodie cu triplu noroc în februarie 2026: Bani, dragoste și carieră

De: Simona Tudorache 23/01/2026 | 16:42
Vărsătorii traversează o perioadă benefică. După multe căutări, pășesc pe drumul dorit. Nativii pot cunoaște o mare iubire, pot obține, în sfârșit, jobul dorit, sau se pot bucura de o mărire de salariu.

Vărsătorii au acum capacitatea de a face un progres important. Viața lor începe să arate altfel. Au energia de a duce la capăt lucrurile abandonate pe drum.

În februarie 2026, Vărsătorul are parte de câștiguri financiare suplimentare. Nu este vorba doar de noroc chior, ci de fructificarea unor investiții mai vechi sau de primirea unor bonusuri. Este un moment excelent pentru negocieri sau pentru a pune bazele unor noi surse de venit. Banii încep să vină și nu sunt deloc puțini. Colaborarea cu colegii va fi esențială, deoarece eforturile de echipă pot da cele mai bune rezultate. Șansa e de partea lor. Ba mai mult, nativii au șansa să călătorească mai mult în interes de serviciu.

Vărsătorii au o perioadă bună pe plan sentimental

Vărsătorii nu stau deloc rău nici pe plan sentimental. Cei singuri atrag persoane noi, facilitând întâlniri care se pot transforma rapid în ceva serios. Cei aflați în relații au alte perspective. Comunicarea se îmbunătățește radical, permițând rezolvarea unor conflicte mai vechi și planificarea unui viitor comun.

Soarele și Mercur susțin sectorul carierei, ceea ce înseamnă că ideile lor vor fi ascultate și apreciate de superiori. Dacă au plănuit o schimbare de job sau o promovare, a două jumătate a lunii februarie este ideală pentru a face pasul decisiv. Eforturile depuse în ultimele luni (inclusiv perioada până în decembrie când era într-un alt context profesional) încep să dea roade acum.

Cum sunt Vărsătorii în viața lor

Vărsătorii sunt compatibili cu semnele de aer, adică Gemenii și Balanța. Nativii găsesc, de asemenea, destul de ușor un limbaj comun cu Berbecul și Săgetătorul. Cu toate acestea, compatibilitatea cu Scorpionii și Taurii va fi cea mai slabă.
Bărbatul Vărsător își face griji și se frământă din cauza fiecărui  lucru mărunt, iar asta îi complică, uneori, viața. Femeia Vărsător este extrem de curioasă, așa că este foarte simplu și ușor să comunici cu ea, deoarece știe totul și poate menține cu ușurință o conversație.

