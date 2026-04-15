Sistemele de apărare din România au fost orientate în poziție de tragere. Mai multe drone au pătruns în spațiul aerian românesc

De: Irina Vlad 15/04/2026 | 14:17

A fost alertă de drone la granița României în județul Tulcea. Două valuri de drone rusești au atacat porturile ucrainene de pe Dunăre. Locuitorii au fost treziți din somn cu mesaje Ro-Alert, iar sistemele de apărare din țară au fost orientate în poziție de tragere.

Atacurile rusești au avut loc în dimineața zilei de miercuri, 15 aprilie, și au avut ca țintă obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropiere de granița cu România, în județul Tulcea. Mai multe drone au fost identificate în apropierea spațiului aerian al României, motiv pentru care locuitorii din Tulcea au fost avertizați prin mesaj Ro-Alert de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să se adăpostească.

România a ridicat două avioane de luptă F-16

Prima alertă a fost dat în jurul orei 02:30 noaptea, când primul val de drone a pătruns periculos de aproape de frontiera fluvială cu România. Al doilea mesaj Ro-Alert a fost emis în jurul orei 05:00 dimineața, după ce sistemele de apărare au detectat un al doilea val de drone rusești.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost orientate în poziție de tragere.

„Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropiere a spațiului aerian al României, pe direcția Vâlcove. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-ALERT.

La ora 2:37 două aeronave 16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă poliția aeriană au decolat din Baza 86 aeriană de la Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziții de tragere. La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluție către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-ALERT. La ora 5:08 nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar starea de alertă aeriană a încetat la ora 5:42”, a transmis Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.

