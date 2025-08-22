Acasă » Știri » Situație halucinantă în Grecia! Turişti români, furioşi după ce şoferul autocarului a făcut infarct şi a murit

De: Alina Drăgan 22/08/2025 | 21:24
Turişti români, furioşi după ce şoferul autocarului a făcut infarct şi a murit /Foto: Captură Observator

O situație halucinantă a avut loc în Grecia, acolo unde vacanța unor turiști români s-a transformat într-un coșmar. Zeci de persoane și-au văzut moartea cu ochii pe o șosea, după ce șoferul grec al autocarului în care se aflau a făcut infarct la volan. Din fericire, bărbatul a reușit să tragă pe dreapta, dar pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Incidentul a șocat turiștii români, însă ceea ce a urmat i-a revoltat și mai tare. După tragedie, oamenii s-au trezit în mijlocul unei situații tensionate, iar comportamentul patronului firmei de transport a stârnit revoltă și a ieșit imediat scandal.

Românii se aflau în drum spre Katerini, atunci când șoferului i s-a făcut brusc rău. Autocarul plin cu 45 de pasageri, printre care și copii, putea să ajungă într-un dezastru, însă bărbatul de la volan a avut puterea să tragă mașina pe dreapta, lovind doar un indicator rutier. Din păcate, pentru șofer nu s-a mai putut face nimic. Acesta a făcut infarct și a murit.

În timp ce turiștii încă își reveneau din șoc, situația a degenerat rapid. La fața locului a apărut patronul firmei de transport, iar reacția lui i-a înfuriat pe oameni. Deși autocarul era avariat, acesta ar fi încercat să-i convingă pe români să urce din nou în aceeași mașină, pentru a-și continua drumul.

Pasagerii au refuzat categoric și au început să îl tragă la răspundere, acuzându-l că și-a trimis angajatul pe drumuri lungi, deși știa că fusese operat pe cord.

„Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar”, a povestit unul dintre pasageri.

Turiștii au cerut ajutorul autorităților române, iar acestea au contactat de urgență consulul din Salonic. Abia atunci patronul a acceptat să trimită un alt autocar care să preia oamenii și să îi ducă în siguranță la cazare.

Deși pasagerii au scăpat nevătămați, furia lor a rămas. Mulți dintre ei spun că nu își vor uita niciodată vacanța începută cu un asemenea coșmar și cer măsuri drastice pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

