Situație halucinantă în Grecia! Turişti români, furioşi după ce şoferul autocarului a făcut infarct şi a murit

O situație halucinantă a avut loc în Grecia, acolo unde vacanța unor turiști români s-a transformat într-un coșmar. Zeci de persoane și-au văzut moartea cu ochii pe o șosea, după ce șoferul grec al autocarului în care se aflau a făcut infarct la volan. Din fericire, bărbatul a reușit să tragă pe dreapta, dar pentru el nu s-a mai putut face nimic.

Incidentul a șocat turiștii români, însă ceea ce a urmat i-a revoltat și mai tare. După tragedie, oamenii s-au trezit în mijlocul unei situații tensionate, iar comportamentul patronului firmei de transport a stârnit revoltă și a ieșit imediat scandal.

Turişti români, furioşi după ce şoferul autocarului a făcut infarct şi a murit

Românii se aflau în drum spre Katerini, atunci când șoferului i s-a făcut brusc rău. Autocarul plin cu 45 de pasageri, printre care și copii, putea să ajungă într-un dezastru, însă bărbatul de la volan a avut puterea să tragă mașina pe dreapta, lovind doar un indicator rutier. Din păcate, pentru șofer nu s-a mai putut face nimic. Acesta a făcut infarct și a murit.

În timp ce turiștii încă își reveneau din șoc, situația a degenerat rapid. La fața locului a apărut patronul firmei de transport, iar reacția lui i-a înfuriat pe oameni. Deși autocarul era avariat, acesta ar fi încercat să-i convingă pe români să urce din nou în aceeași mașină, pentru a-și continua drumul.

Pasagerii au refuzat categoric și au început să îl tragă la răspundere, acuzându-l că și-a trimis angajatul pe drumuri lungi, deși știa că fusese operat pe cord.

„Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar”, a povestit unul dintre pasageri.

Turiștii au cerut ajutorul autorităților române, iar acestea au contactat de urgență consulul din Salonic. Abia atunci patronul a acceptat să trimită un alt autocar care să preia oamenii și să îi ducă în siguranță la cazare.

Deși pasagerii au scăpat nevătămați, furia lor a rămas. Mulți dintre ei spun că nu își vor uita niciodată vacanța începută cu un asemenea coșmar și cer măsuri drastice pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Florin, un român de 29 de ani din Cluj-Napoca, a murit pe o plajă din Grecia sub privirea îngrozită a soției sale: ”Eu nu cred că s-a înecat”

Filmul accidentului din drumul către Thassos! 3 persoane au murit pe loc: ar fi și români printre ei