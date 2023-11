Smiley a ”desecretizat” dialogul pe care l-a avut cu Poliția

În urmă cu aproximativ cinci săptămâni, Smiley făcea anunțul că a rămas pieton. Cântărețul a fost surprins de aparatul radar cu o viteză de 104 km/h, în localitate. Juratul de la Vocea României susține, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu a reperat indicatorul de 50 km/h. Prin urmare, polițiștii și-au făcut treaba și i-au suspendat permisul vedetei.

În loc să fie mâhnit, ca majoritatea cetățenilor, Smiley s-a bucurat. Acesta recunoaște, extrem de jovial, că oricum nu îi place să conducă, iar locul din dreapta i se potrivește mănușă. Colegii și prietenii îl duc unde are treabă, la fel ca soția Gina. Mai mult, Andrei Tiberiu Maria a relatat cu haz dialogul cu oamenii legii!

Smiley se bucură că i-a fost suspendat permisul de conducere: „Prefer să stau în dreapta! Nu prea-mi place să conduc!”

CANCAN.RO: Cum e viața fără permis de conducere? Am văzut pe Instagram Stories că prezinți șoferul aleatoriu al zilei…



Smiley: Da, am șoferul random al zilei, chiar e aleatoriu. Dimineața, când mă trezesc, mă întreb cum ajung unde am treabă. E drept, întotdeauna am opțiunea taxi, Uber sau metrou, tramvai sau autobuz. Dar e mai amuzant așa, să îmi dau seama cine se oferă să mă aducă până unde trebuie să ajung.

CANCAN.RO: Ai văzut și cine ți-e prieten adevărat cu această ocazie, Andrei?

Smiley: Nu-mi judec prietenii după cine mă duce la birou sau pe unde am treabă. Mie-mi place foarte tare să fiu fără permis, nu-mi place traficul din București, sunt foarte relaxat! Mie nu prea-mi place să conduc. Conduc de nevoie, prefer să stau în dreapta pentru că am timp să mai fac lucruri și mie îmi convine, n-am protestat cu nimic niciodată. Dacă mi se ia permisul vreodată, zic «WOW, perfect, nu mai veneai?!».

CANCAN.RO: Ce viteză ai avut?

Smiley: 104 km/h sau 105 km/h. Nu eram într-o localitate, chiar nu eram într-o localitate. Mergeam pe drumul care duce spre Tulcea, care e drum drept, nu e nicio localitate. Există un semn de 50 km/h, pe care eu nu l-am văzut.

Dialogul cu polițiștii care i-au interzis să mai conducă 90 de zile, relatat cu haz de artist: „N-am fost atent, că vorbeam și la telefon!”

CANCAN.RO: Mașina ta nu citește semnele?

Smiley: Ba da, citește și semnele, mi-a zis și polițistul «domnule, dar nu ați fost atent la mașină?». Zic «n-am fost atent, că vorbeam și la telefon». Dar nu eram atent să văd semnul. Nu aveam nici viteză foarte mare, nu eram nici în localitate, când sunt în localitate nu merg cu viteză mare. Fiind linie dreaptă, am zis că la 100 km/h nu se simte, dar n-am protestat cu nimic. I-am dat carnetul, să fiți sănătoși!

CANCAN.RO: Polițiștii cum s-au comportat când au văzut că l-au oprit pe Smiley?

Smiley: Au fost cât se poate de normali. Mi-au cerut mai întâi actele, le-am dat toate actele și dup-aia mi-au spus «știți că ați depășit viteza?!». Zic «aaaa, gata, hai că am scăpat de carnet».

CANCAN.RO: Nu e mai stresată un pic Gina, acum?

Smiley: Nu, că nu apelez la serviciile ei, decât când are drum pe unde mă duc eu.

