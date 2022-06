Smiley, făcut praf de Laura Cosoi! Nu a uitat nici acum prin ce a trecut, în relaţia cu el: „Mă simţeam bărbatul”

Laura Cosoi a făcut o afirmație care l-a vizat, în mod evident, pe fostul ei partener de viață, Smiley. Artistul va fi dezamăgit în momentul în care va afla ce părere are Laura despre relația pe care au avut-o în urmă cu câțiva ani.

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”, Laura Cosoi a făcut o serie de declarații în ceea ce îi privește pe foștii săi parteneri. Vedeta a vorbit cu drag despre actualul ei soț și despre felul în care acesta a făcut-o să se simtă în ultimii ani de când sunt împreună.

Laura Cosoi nu a uita prin ce a trecut în relația cu Smiley

Potrivit ultimelor declarații făcute de vedetă, înainte să îl întâlnească pe soțul ei, Laura Cosoi s-a simțit nevoită mereu să preia responsabilitățile unui bărbat în fiecare relație. Acest lucru a determinat-o să fie mai masculină și mai greu de înțeles de către partener. Totuși, Cosmin, actualul ei soț, a reușit să schimbe asta, iar acum viitoarea mămică se simte în sfârșit femeie într-o relație.

„Deja eu mă simțeam bărbatul din relații. Eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe soțul meu. Ne-am certat foarte mult în primul an, că eram bossy. Aveam o energie masculină. El era: what? El fiind obișnuit el să fie bărbatul. Mi-a zis după un an: să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați. Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el. De asta sunt și foarte maternă. M-a făcut să mă văd așa. Maică-mea se uită la mine și îmi zice că nu și-a imaginat că voi fi vreodată așa”, a declarat Laura Cosoi în podcastul lui Mihai Morar.

După cum știți, Laura Cosoi și Smiley au avut o relație cu puțin timp înainte ca artista să își întâlnească actualul soț, tocmai de aceea, cu siguranță, aceasta a făcut referire și la relația cu actualul partener al Ginei Pistol în momentul în care a spus că nu s-a simțit niciodată femeie. Laura și Smiley au trăit o poveste minunată de iubire de-a lungul a cinci ani, între 2007 și 2012, urmând ca, în cele din urmă, fiecare să meargă pe drumul său.