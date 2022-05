Smiley, filmat în pădure cu o cântăreaţă de la noi. Scenele de amor au fost văzute chiar şi de Gina Pistol

“Legații”, noul film cu Smiley (38 de ani) într-unul dintre rolurile principale, îl prezintă pe artist în ipostaze incendiare cu Andrada Popa (24 de ani). Cei doi au filmat în pădure, iar scenele de amor au fost văzute inclusiv de Gina Pistol (41 de ani), iubita artistului.

Pelicula a fost filmată în 2020, într-o zonă muntoasă, iar Gina Pistol a fost și ea la fața locului, dar nu atunci când Smiley și Andrada Popa, ex-LaLa Band, au apărut în respectivul moment savuros. Ipostazele incendiare le-a văzut, însă, ulterior. În cel mai recent interviu, cântăreața a oferit câteva detalii savuroase de la filmări.

“În afară de faptul că eram legați și eram în pandemie, e o scenă cu mine și Smiley, în care se întâmplă anumite lucruri… pasionale. Trebuie să te uiți, dacă nu te-ai uitat. E o scenă în care, noi, legați acolo, ne-am gândit «hai că ar fi o idee bună să aprindem focul», la figurat, în pădure. Scena dintre mine și Smiley a fost probabil cea mai așteptată de către colegii de platou care au făcut toate glumele posibile și imposibile timp de 3 săptămâni. Secvența a rămas printre ultimele de filmat așa că am avut destul timp să mă stresez. Deși pe TV nu apar decât 10-15 secunde, noi am filmat duble din toate unghiurile. Îmi aduc aminte că prima dublă a început cu stângul. A trebuit să îl împing pe Smiley pe spate, iar el mi-a pus piedică din greșeală și am căzut unul peste altul și ne-am dat cap în cap. Nu pot să spun că a fost o scenă grea, dar a fost cu siguranță o provocare”, a spus Andrada Popa.

Smiley, scene de amor cu o cântăreață. “A fost o experiență foarte mișto”

În continuare, artista a dezvăluit că, în copilărie, l-a avut ca model pe Smiley, iar când a citat scenariul filmului a rămas cu gura căscată. Este, însă, convinsă că totul a ieșit perfect.

“Eu, când eram mai mică, am fost, ca orice om, fană Smiley și când am citit scenariul am zis: «Aoleu, nu pot să cred că se întâmplă treaba asta!». Dar a fost o experiență foarte mișto. Eu spun că a ieșit ce trebuie. Vă invit să vedeți filmul în care mai joacă Nicole Cherry, Ștefania și Speak, Skizzo Skillz sau David Ioniță aka Keed, solistul din trupa Șatra B.E.N.Z. și participant la «Chefi la cuțite»”, mai spune solista.

Andrada Popa a lansat o piesă nouă

Andrada Popa a mai dezvăluit că a lansat și o piesă nouă, dar nu cu Smiley. Pe viitor, însă, nu exclude o colaborare cu acesta.

“Nu cu Smiley, dar nu au intrat zilele în sac. Momentan m-am întors de la Londra și am lansat videoclipul piesei «If he wanted to he would» în care am un look a la Lady GaGa. Vă invit să-l vedeți și voi pe Youtube”, a completat Andrada, potrivit click.ro.