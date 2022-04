Sunt rare momentele în care Gina Pistol și Smiley își declară iubirea în public, dar și când se întâmplă, momentele sunt de neuitat. Prezentatoarea TV l-a întrebat pe Smiley dacă o mai iubește, iar răspunsul acestuia a uimit pe toată lumea! Nimeni nu se aștepta la un asemenea răspuns.

Gina Pistol și Smiley trec prin cea mai frumoasă perioadă din viața lor din toate punctele de vedere. Au o carieră de succes și au intrat în cel mai important rol din viața lor, cel de părinte.

Nu multe sunt momentele în care cei doi își fac declarații de dragoste în văzul tuturor și asta deoarece preferă să păstreze viața privată cât mai ferită de ochii curioșilor. Așa cum era de așteptat mai sunt și "scăpări".

Gina Pistol l-a întrebat pe Smiley dacă o mai iubește. Nimeni nu se aștepta la un asemenea răspuns

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina personală de Instagram a lui Smiley, Gina Pistol l-a întrebat dacă o mai iubește. Răspunsul nu s-a lăsat mult așteptat, însă ce a ieșit a uimit pe toată lumea.

„Mă mai iubești?”, este întrebarea Ginei Pistol, la care Smiley a oferit următorul răspuns: ”De două ori mai mult”, a spus artistul.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în primăvara anului trecut, iar de atunci viața moderatoarei Tv pare să fi trecut prin numeroase modificări. Iubita lui Smiley recunoaște că postura de mamă a adus cu sine angoase și stări la care aceasta nu s-ar fi așteptat vreodată:

"Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!", ne-a declarat în exclusivitate Gina Pistol.

