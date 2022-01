Smiley, susținătorul numărul 1 al lui CRBL la Survivor România. Ce mesaj i-a transmis fostului său coleg de trupă

Emisiunea „Survivor România” 2022 începe pe 16 ianuarie, de la ora 20.00, la PRO TV. Telespectatorii așteaptă premiera, cu sufletul la gură, iar Smiley își susține favoritul: pe CRBL!

Smiley se află într-o binemeritată vacanță cu Gina Pistol, dar nu a uitat că astăzi începe ”Survivor România”! Artistul și-a arătat susținerea, în mod public, față de fostul său coleg de trupă. Smiley l-a încurajat pe CRBL să dea tot ce are mai bun.

Producătorii l-ar fi ales în echipa Faimoșilor pe CRBL datorită faptului că a câștigat emisiunea la postul concurent, ”Asia Express”. PRO TV speră să dea aceeași lovitură cu artistul!

”Domnule, nu știu cum s-a întâmplat. Eu am plecat împreună cu toată echipa Survivor România în junglă. Dar, cumva, cred că am încurcat zborurile și am ajuns în altă junglă. Așa că e clar! Pierd sezonul ăsta. Dar nu se știe niciodată, poate sezonul următor! Dar nicio problemă, cred că-l vom urmări cu toții la televizor începând de astăzi. Hai să vedem ce se întâmplă la Survivor România, hai CRBL!”, a spus Smiley pe Instagram.

Marele premiu ”Survivor România” este de 100.000 de euro

TJ Miles, Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, CRBL, Emil Rengle, Xonia, Laura Giurcanu, sunt doar câțiva dintre faimoșii care vor lupta și vor da tot ce au mai bun pentru a intra în posesia marelelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

Concurenții sunt împărțiți în două triburi: Războinici și Faimoși. După fiecare luptă pentru imunitate, o echipă va fi nevoită să elimine câte un membru. Condițiile de supraviețuire sunt dificile, iar competiția este acerbă. (VEZI ȘI: DRAMA ELENEI MARIN, DUPĂ PARTICIPAREA LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”AM RĂMAS CU NIȘTE DURERI FOARTE MARI”)

”Așteptările o să fie mult mai ajustate publicului și nevoii publicului care s-a rafinat. S-a dus acum către o zonă de excelență chiar și mai mare decât cea care a fost, iar noi o să livrăm asta. Sunt trasee care îți solicită motricități pe care nici nu știai că le ai”, a dezvăluit prezentatorul Survivor România 2022, Daniel Pavel.