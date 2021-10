Sofia Vicoveanca a dezvăluit motivul pentru care nu a fost niciodată mireasă. “Mi-a fost frică de asta!” Are legătură cu înfățișarea ei fizică

Sofia Vicoveanca a dezvăluit, la vârsta de 80 de ani, motivul incredibil pentru care nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă.

Sofia Vicoveanca a fost căsătorită cu Victor Micu, care, din nefericire, a murit în anul 2003. Bărbatul nu a dus-o, însă, niciodată la altar. Artista susține că nu era prea frumoasă, motiv pentru care a preferat să facă doar cununia civilă.

Cântăreața a mai spus că a fost virgină în noaptea nunții și că ea și-a ales partenerul, după ce a fost curtată o bună perioadă.

“Eu nu am fost frumoasă și nu m-am bizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a făcut bine că am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă. Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă, pentru că în lumea satului se întreabă dacă a fost mireasa frumoasă și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa”, a declarat Sofia Vicoveanca la Pro TV.

Sofia Vicoveanca s-a vaccinat împotriva COVID

În continuare, Sofia Vicoveanca a dezvăluit cum se menține în formă la 80 de ani, precizând, totodată, că s-a vaccinat împotriva COVID. S-a ținut tot timpul departe de țigări și băutură, iar munca a ținut-o, tot timpul, în priză.

“Rețeta la 80 de ani: foarte multă muncă. N-am medic de familie, pentru că sunt sănătoasă. Am medici, dar nu de familie. Am leacuri băbești pentru glas. M-am vaccinat, să știi! Una e când ești pe scenă și alta când ești la evenimente, așa m-am sfătuit cu unul din impresari. Nu beau cafea niciodată, pentru că am tensiunea oscilantă. Am încercat odată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat ceva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le am nici cu băutura. Dacă ne întâlnim undeva cu mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi”, a mai spus cunoscuta artistă.

