Sofia Vicoveanca a recurs la un gest neașteptat: „Până la urmă ne-am…”

Sofia Vicoveanca se numără, fără doar și poate, printre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România. În vârstă de 82 de ani, interpreta încă reușește să-și mai surprindă fanii prin felul ei de a fi și modul în care își trăiește viața.

La cei 82 de ani, Sofia Vicoveanca a zburat cu avionul 24 de ore

Sofia Vicoveanca a zburat 24 de ore cu avionul. Cu o carieră impresionantă de mai bine de 50 de ani în industria muzicală, cântăreața își trăiește viața la maxim. De curând, interpreta de muzică folclorică a călătorit cu avionul în Bali, alături de fiul și nepoata sa. Deși drumul a fost foarte lung, destinația exotică a meritat sacrificiul.

Zborul a avut escală în Qatar, însă artista susține că a meritat așteptarea, căci atunci când a ajuns în Bali a descoperit împrejurimile uimitoare ale insulei. Solista spune că a fost fascinată de tot ceea ce a văzut, însă, pe de altă parte, aceasta mărturisește că „nicăieri nu-i ca acasă”.

„Nu mă așteptam la atâta frumusețe în Bali, am zis: „Doamne, mulțumescu-ți, că îmi dai putere să văd din frumusețile tale, lăsate nouă pe pământ. Dar, ca acasă nu-i nicăieri”, a declarat SofiaVicoveanca, pentru Viva.ro.

Fusul orar din Bali i-a creat probleme Sofiei Vicoveanca

De asemenea, cântăreața a mai mărturisit că în primele două zile, diferența de fus orar i-a creat câteva probleme, însă, în final a reușit să se adapteze și a profitat de vacanță alături de membrii familiei care au încercat s-o răsfețe.

„Am călătorit mult prin lume. Nu am numărat aceste plecări, poate cine nu are ce face stă să numere. Eu am treabă. Am multe de făcut. Drumul a fost lung, dar a meritat. Am schimbat avionul în Qatar.

E adevărat, drumul a fost lung până în Bali și dificil cu fusul orar, în primele două zile. Erau șase ore diferență, dar până la urmă ne-am acomodat și nu a fost o problemă. M-am bucurat de tot ce am văzut pe acolo.

Din această vacanță, nepoata mea și băiatul mi-au cumpărat câte ceva, o bluză și niște magneți. Dar, în general, am multe lucruri de peste tot. Ce să-mi mai cumpăr, că am de toate. Cele pe care le am îmi sunt de ajuns.

Sigur, ei mi-au cumpărat aceste lucruri să le păstrez amintire și să-mi facă o plăcere. Dar, în general am multe lucruri. Măcar să am timp să port tot ce am” , a mai declarat artista pentru sursa citată.