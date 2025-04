Solistul unei celebre formații rock a murit la doar 66 de ani

Mike Peters, solistul trupei rock The Alarm, a murit la vârsta de 66 de ani, informează presa britanică. Momentan, cauzele decesului nu au fost făcute publice, deși era cunoscut faptul că artistul fusese diagnosticat de mai multe ori cu cancer în ultimele trei decenii.

Peters a fost cel mai cunoscut pentru co-fondarea trupei The Alarm, deși prima iterație punk-rock a grupului s-a numit The Toilets și a apărut în 1977, arată TMZ.

După câțiva ani și câteva schimbări de nume, trupa s-a hotărât asupra numelui The Alarm și a activat din 1981 până în 1991. În această perioadă, au lansat piese de succes precum „Sixty Eight Guns”, „Spirit of ’76”, „Sold Me Down the River” și multe alte hituri.

Peters a părăsit grupul în 1991, începând o carieră solo, deși, ulterior, a format o altă trupă folosind numele The Alarm MM++ – cu semnele + înlocuite cu cifre romane pentru a indica anul lansării albumului.

A murit Mike Peters

Lupta lui Peters cu cancerul a început când a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin în 1995. Ulterior, a fost diagnosticat de două ori cu leucemie limfocitară. Artistul avea numai 66 de ani în momentul decesului.

Deși fusese în remisie, BBC News relatează că sindromul Richter cu care fusese diagnosticat artistul, o formă agresivă de limfom, a revenit anul acesta. Nu este clar în acest moment dacă aceasta a fost cauza morții sale.

Peters a co-fondat o organizație caritabilă, Fundația Love Hope Strength, pentru a ajuta persoanele care luptă împotriva cancerului, la fel ca el… Love Hope Strength a folosit spectacole live pentru a recruta donatori de măduvă osoasă.

Organizația caritabilă nu a comentat până în prezent informațiile cu privire la decesul lui Peters, mai arată sursa citată.

