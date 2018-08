Mare sarbatoare în familia cântăreței Elena Gheorghe! Sora ei, Ana, a adus pe lume o frumusețe de fetiță, care a și primit la naștere nota 10 din partea medicilor!

Elena Gheorghe a publicat o imagine și un mesaj emoționant, pe Facebook, după ce a fost cu sora ei la control: „Astăzi e cu emoții, am venit la consult să aflăm când vine pitica pe lume, se pare că mai devreme decât o așteptam. E grăbită că vară-sa. Ar fi trebuit în 2 săptămâni dar săptămâna viitoare vine sigur. Doamne ajută!”.

Ana Parvulescu a nascut o fetiță! Cum o va chema pe micuță!

Conform surselor de la fata locului, micuta a urlat la nastere, o dovada ca bebelusa are plamanii puternici si, cine stie, cand va creste mare, isi va mosteni matusa in domeniul muzical. Fetita, care are 2550 de grame si 46 de cm, se va numi Ania, asa cum si-a dorit si frumoasa ei mamica, si deja este indragita de intreaga familie, prezenta, cum altfel, la clinica!

Ana Pîrvulescu a scris și ea un mesaj emoționant pe Facebook. Ea a lăudat-o pe celebra ei soră, spunând că a fost alături de ea în tot acest timp. Elena Gheorghe e mai „panicoasă” și nu o scapă din ochi pe sora ei.

„Cine nu are o soră, să-și roage părinții să o facă. În ultima perioadă de sarcină am fost super răsfățată și nu m-a slăbit nicio clipă din ochi! Astăzi am fost împreună la consult și am aflat că pitica va veni puțin mai devreme. Ce bine că o să mai fiu ținută într-un bol de sticlă încă vreo câteva zile de mătușica cea „panicoasă” care nu-și lasă sora să-și plimbe nici măcar geanta. Așa e ea dintotdeauna, mereu grijulie și protectoare cu sora mai mică. Așa cum sper să fie și Lucas cu viitoare surioară!”, a scris Ana Pîrvulescu. (Citește și Momente de panică pentru Elena Gheorghe! Artista a pierdut un copil)