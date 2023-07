Sorin Botea le-a răspunsul clienților care i-au făcut praf preparatul devenit viral. „Toată lumea…”

Sorin Bontea este unul dintre cei mai apreciați bucătari din țară, însă recent reputația i-a fost pătată. Unul dintre cele mai cunoscute preparate realizate de chef-ul de la Antena 1 a devenit disponibil publicului larg, prin intermediul unei aplicații de livrat mâncare. Fanii au fost în extaz când au auzit, au comandat, însă așteptările le-au fost înșelate, iar preparatele lui Sorin Bontea au fost aspru criticate. Acum, celebrul bucătar a dat replica și a explicat situația.

Unul dintre cele mai cunoscute preparate gătite de Sorin Bontea sunt coastele la grătar. Vestea că felul de mâncare este extrem de delicios a ajuns în totă țara și mulți au fost cei care și-au dorit să îl guste. Așa că bucătarul de la Antena 1 a făcut un parteneriat cu o aplicație de livrat mâncare, iar coastele au devenit disponibile în mai multe orașe.

Mulți au fost cei care le-au comandat, iar dintre ei majoritatea au fost dezamăgiți și s-au revoltat. Coastele au fost aspru criticate, iar unii au spus că le-au aruncat direct la coșul de gunoi. Sorin Bontea a fost și el luat în vizor, iar furia clienților s-a răsfrânt și asupra lui.

Sorin Bontea le răspunde cârcotașilor

Valul de critici a ajuns și la urechile lui Sorin Bontea, iar bucătarul a oferit prima reacție în acest caz. S-a scuzat în fața clienților, dar spune că vina nu îi aparține. Așa cum este evident, nu el gătește preparatele livrate, iar calitatea acestora nu o poate controla.

Chef-ul spune că a oferit rețeta celebrelor coaste mai multor bucătari, din restaurante din toată țara. A explicat totul ca la carte, pas cu pas și chiar a și filmat procesul de pregătire, tocmai pentru a nu exista astfel de greșeli. Însă, mai departe nu mai ține de el.

„Asta e o chestie pe care eu nu prea pot s-o controlez, pentru că este un fel de franciză și… Eu am dat rețetele pe unde trebuia să le dau, exact cum se face, cu video, cu tot, cu tot. Ele se fac în mai multe orașe și acuma totul depinde doar de bucătarul care le face. Aici era treaba firmei respective, mă rog. Se fac în Timișoara, se fac în Cluj, se fac în București, Constanța… Nu prea pot să le controlez pe toate.

Crezi pe cuvânt bucătarul care le face că le face cum trebuie. Toată lumea mai greșește, nu este nimeni perfect. Eu nu am primit critici la modul ăsta. Eu am creat rețeta, le-am făcut și video, tot ce trebuia făcut. Acuma, eu când am făcut rețetele respective, nu erau oase în coaste… Am citit și eu ce s-a scris. Asta nu mai pot să controlez eu absolut deloc, din păcate.

E adevărat că totul se răsfrânge asupra mea. Eu nu am cum să fac rețetele în același timp și-n București, și-n Timișoara, și-n Craiova, și-n Cluj. Sunt rețetele mele, e adevărat. Am explicat cum ar trebui să fie făcute, dar mna, mi-am ales niște restaurante care le făceau cum trebuie. Asta e problema în bucătăria românească, din păcate. E vorba și de restaurante, în general, nu doar ce mi se întâmplă mie personal”, a declarat Sorin Bontea, potrivit fanatik.ro.

