Sorin Brotnei a dezvăluit ce nume a ales pentru fetița lui!

Sorin Brotnei se pregătește să devină tătic și este în culmea fericirii! Fostul membru al trupei Akcent a dezvăluit și ce nume a ales pentru minunea lui.

Deși s-a declarat de multe ori familist convins, Sorin Brotnei nu prea a avut noroc în dragoste… până a cunoscut-o pe Ramona, în urmă cu trei ani. Relația celor doi a crescut frumos, iar artistul i-a spus de multe ori iubitei lui că se simte pregătit să devină tată. Și iată că visul lui Sorin Brotnei s-a îndeplinit pentru că Ramona îl va face tătic de fetiță în câteva luni. De altfel, artistul a dezvăluit și care este numele pe care cei doi părinți l-au ales pentru minunea lor.

„Soţia mea este însărcinată şi sunt foarte fericit. O să am o fetiţă şi sunt foarte fericit. Am turnat fundaţia… Se va naşte pe 3 decembrie, va fi săgetător ca şi tatăl ei, nu ştiu dacă e un lucru bun, dar vom vedea. În ultimile luni de sarcină trebuie să stau lângă soţia şi fetiţa mea, Ivana. Am avut de ales între două nume şi am decis Ivana. Dacă va veni şi un fecior va fi nemaipomenit”, a declarat Sorin Brotnei.

Sorin Brotnei a făcut marele anunț pe Facebook

Sorin Brotnei și-a anunțat fanii că va deveni tătic chiar pe contul său de socializare. În urmă cu aproape o lună și jumătate, artistul a publicat două fotografii cu Ramona care-și afișa cu mândrie burtica de graviduță, iar în dreptul pozelor a scris și un mesaj.

"Înc-un pic ș-o să fiu tătic!", a mărturisit Sorin Brotnei pe contul său de Facebook.