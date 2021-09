Sorin Cîmpeanu și Ioana Mihăilă, primele anunțuri despre modalitatea în care se va desfășura noul an școlar: ”La rata de infectare 6 la mie, școlile se vor închide”

Miercuri, 1 septembrie, Sorin Cîmpeanu și Ioana Mihăilă au făcut primele anunțuri despre modalitatea în care se va desfășura noul an școlar.

Ministrul Educației și ministrul Sănătății au prezentat ordinul comun cu privire la noile reguli pentru scoli. Până la pragul de 6 la mie, toate școlile rămân deschise în format fizic. După depășirea pragului de 6 la mie, rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție, cei din învățământul special.

”Scenariile stabilite sunt, în cea mai mare parte, cunoscute. Până la atingerea ratei de infectare de 6 în localitate, toate creșele, grădinițele și școlile vor funcționa cu prezență fizică. După depășirea ratei de infectare de 6 la mia de locuitori rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție: învățământul online. De altfel, pentru învățământul special, activitățile de terapie vor fi permise și după depășirea ratei de 6 la mie. După depășirea ratei de 6 la mie, nu vor mai fi permise nici măcar orele remediale”, a spus Sorin Câmpeanu.

Documentul prezentat va fi semnat doar atunci când cei doi miniștri vor fi abilitați de CNSU pentru semnarea acestui ordin comun. La rândul ei, Ioana Mihăilă a spus că se mențin măsurile de prevenție: ”Aș vrea să discut înainte de măsurile de prevenție care se mențin. Discutăm de distanțarea fizică, de aerisirea spațiilor închise din școală, punând accent mai ales pe spațiile cu risc mare de transmitere, cum ar fi locurile de luat masa și de sălile de sport. De menținerea obligativității purtării măștii în spațiile din interior. Am ajuns la un consens în ceea ce privește tipul măștii care trebuie purtat.

Am recomandat purtarea măști de tip medical pentru că este standardizată, dar am revenit și cu câteva precizări despre condițiile pe care măștile de tip textil trebuie să le îndeplinească: să fie adaptate feței și să acopere corect nasul și bărbia. Am precizat că se interzic alte tipuri de dispozitive care sunt uneori folosite pe post de mască”, a declarat și ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Documentul poate fi consultat AICI