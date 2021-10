Sorin, fostul concurent de la ”Survivor România”, și partenera sa urmează să devină părinți

Sorin Pușcașu, fostul concurent de la ”Survivor România”, și partenera sa, Laura, urmează să devină părinți pentru prima oară! Pe rețelele de socializare, tânărul a anunțat vestea cea mare!

Sorin Pușcașu, fostul concurent de la ”Survivor România” și partenera sa de viață, vorbeau în luna august despre o posibilă surpriză în viața lor, și anume o posibilă sarcină. Astăzi, însă, fostul concurent al emisiunii difuzate de Kanal D a făcut anunțul cel mare! El și Laura urmează să devină părinți pentru prima oară, veste ce i-a bucurat enorm pe amândoi. Pe rețelele de socializare, Sorin a transmis un mesaj.

„Dumnezeu mi-a ascultat dorințele… În ultima poză din acest colaj eram în Seychelles, vacanța cea mai specială din viața noastră, pentru că fix în acel moment din poză, am aflat că vom deveni PĂRINȚI, MAMĂ ȘI TATĂ! Încă o dată mi-a fost dovedit că Dumnezeu este lângă noi și că Legea Atracției funcționează întotdeauna! Ceea ce am discutat zi și noapte cu @starlin.belen_rd în emisiunea @survivorromania.oficial s-a îndeplinit. Lau, vreau să îți mulțumesc și să îți promit că voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasă, deșteaptă și minunată femeie! Să nu îți fie teamă pentru ce urmează, vei fi cea mai bună mămică! Vă iubesc pentru toată viața! Am aflat și ce sex are bebele nostru, urmează să postăm în această seară pe canalul meu de YouTube și petrecerea de Gender Reveal și să împărtășim cu voi ce vom avea! O fetiță sau un băiețel?!??”, a spus Sorin pe Instagram.

Evident, așteptarea a luat sfârșit! Sorin și Laura au aflat că vor deveni părinți de băiețel!

Sorin Pușcașu și-a cerut iubita în căsătorie?

Imediat după ce a părăsit competiția Survivor România, Sorin Pușcașu a fost gata pentru o altă etapă importantă din viața lui. Acesta a pregătit un moment special și imediat ce a coborât din avion și-a cerut iubita în căsătorie.

Cererea în căsătorie a fost una atipică, iar Sorin nu a pregătit un inel clasic cu diamant și a venit cu un inel făcut chiar de el, în timpul competiției. Laura a fost extrem de surprinsă și copleșită de emoții, însă a reușit să spună un mare „Da”.

„Vreau să te întreb dacă vrei să fii mama copiilor mei?”, a i-a spus Sorin Laurei.

