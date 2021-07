Sosia ”reginei” lui Cristiano Ronaldo este româncă și vedetă pe TikTok!

În lumea în care trăim, o lume plină de firme, logo-uri și haine de branduri scumpe, o tânără a îndrăznit să fie altfel. CANCAN.RO vă prezintă povestea Ralucăi Stancu, o educatoare din Hunedoara care a devenit virală pe TikTok, după ce a început să le expună oamenilor un alt stil de viață: cel al hainelor scumpe pe care le cumpără din second-hand. Pe lângă faptul că este o educatoare modernă și foarte sexy, noi am remarcat ceva ce nu poate fi contestat: Raluca seamănă izbitor de mult cu celebra Georgina Rodriguez, nimeni alta decât iubita lui Cristiano Ronaldo.

De când TikTok-ul a luat amploare, multe persoane au reușit să se facă remarcate în mediul online. Unele prin clipuri video amuzante, altele prin lecțiile de viață pe care le predau. Micii anteprenori au devenit mari, iar cei care își doreau să se facă auziți, s-au făcut.

Raluca Stancu, o educatoare din Hațeg, Hunedoara, a început activitatea în mediul online povestindu-le fetelor că își cumpără haine de la second-hand. După ce s-a lovit de hate-ul internauților, a reușit, în cele din urmă, să-și creeze o comunitate în care este extrem de apreciată și din care cei care o urmăresc au avut multe de învățat.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Raluca Stancu, sosia ”reginei” lui Cristiano Ronaldo, a povestit cine este ea, de fapt și ce a avut în plan, atunci când s-a alăturat comunității TikTok, dar și cum a reușit să devină virală.

„Raluca Stancu este o persoană normală, care până acum ceva timp nu avea niciun habar despre ce vrea sa facă. Apoi lucrurile au luat o întorsătură interesantă, atunci când am trecut printr-o suferință.

Dintr-o pură întâmplare, am început să postez un clip în care le spuneam oamenilor de pe TikTok că mă îmbrac cu haine de la second-hand, iar reacția lor a fost uimitoare pentru mine. Primul meu clip viral a ajuns la 100.000 de vizualizări în câteva ore și de acolo a început nebunia care nu s-a terminat nici acum. Nu există clip pe care să îl postez și să nu treacă de măcar 10.000 de vizualizări”, a povestit sexy-bruneta, care poate fi considerată, cu lejeritate, sosia iubitei lui Ronaldo.

„Etichetele sunt puse pe spatele hainelor, nu pe piept”

Pentru că în zilele noastre oamenii încă mai privesc cu o ușoară reticență subiectul hainelor achiziționate de la second-hand, Raluca ne-a mărturisit că s-a lovit de multe ori de întrebări incomode din partea internauților, atunci când le-a povestit, pe rețeaua de socializare, că își cumpără piese vestimentare cu doar câțiva lei.

„Eu trăiesc într-un oraș mic. Oraș în care până și cei care lucrează la bancă își cumpără haine de la second-hand. Am fost uimită când am postat clipuri despre asta și oamenii erau atât de reticenți și primeam continuu întrebarea: «dar tu nu ai bani de haine?», «tu chiar ești săracă?», «de acolo se îmbracă numai bătrânii…» și lista poate continua. Ce vreau eu să le arăt oamenilor este că haina nu are nicio relevanță, etichetele sunt puse pe spatele hainelor, nu pe pieptul lor”, a mai spus Raluca Stancu.

Valul de hate nu a întârziat să apară

Cine are activitate în mediul online știe, cu siguranță, că haterii nu pierd nicio ocazie să lovească. Raluca s-a confruntat și ea cu părerile rele ale oamenilor care i-au criticat concepțiile, dar și aspectul fizic.

De asemenea, tânăra educatoare a fost criticată în repetate rânduri pentru faptul că se îmbracă mult prea „modern” pentru domeniul în care activează și chiar a fost jignită din cauza acestui aspect de oamenii pentru care imaginea unui cadru didactic a rămas neactualizată în vremurile pe care le trăim.

„M-am lovit și mă lovesc constant de hate. E normal, eram pregătită. Așa cum am zis, comentariile mele zilnice sunt legate de faptul că aleg să nu investesc în haine. Oamenii nu înțeleg conceptul de haină second-hand. Ei cred că un brand te poate face om mare, dar singurul lucru care te poate face un om mare este munca ta. De asemenea, criticile la adresa mea vin și pentru că sunt cadru didactic tânăr și mă îmbrac într-un fel aparte față de concepția pe care o au oamenii vizavi de educatoare. De multe ori am întâlnit în comentarii oameni care mi-au spus că sunt indecentă, proastă, needucată, fără ca măcar să mă cunoască, dar astea nu sunt frustrările mele, sunt ale lor.

De asemenea, oamenii au tendința, dacă ești slab de înger, să îți provoace insecuriăți legate de corpul tău. De exemplu, eu am oameni pe TikTok cărora nu le place nasul meu de niciun fel. Primesc hate continuu legat de asta, dar nu îmi bag nasul în problema lor”, a mai completat Raluca, pentru CANCAN.RO.

În privința hainelor pe care le cumpără de la second-hand, Raluca ne-a povestit că îi place să achiziționeze piese vestimentare în ton cu anotimpul:

„Depinde foarte mult de anotimp. Vara mă axez pe rochii. Orice îmi place și e puțin ieșit din comun, cumpăr. Am rochii pe care le-am cumpărat pentru o poză și apoi le-am donat pentru că a meritat să dau trei lei pe ele, să le pozez și să le dau mai departe.

Dacă este iarnă, mă axez pe blugi și bluze care sunt, majoritatea, de firmă. Cea mai scumpă achiziție a mea e o geacă de la Tommy, care în magazine e 1.000 de lei și pe care eu am luat-o cu 10 lei”.

Sosia iubitei lui Ronaldo, educatoare și scriitoare tânără

Îi place să fie cochetă și mereu în pas cu tendințele, e virală pe TikTok, însă acestea nu sunt singurele aspecte care o caracterizează pe Raluca Stancu. Sosia iubitei lui Ronaldo este, pe lângă cadru didactic, și o mică scriitoare.

Cu bănuții strânși din meseria ei, Raluca a reușit să publice și o carte care, cu ajutorul TikTok-ului, a ajuns la inimile multor fete și femei care s-au regăsit în povestea scrisă de ea.

„În 2018 am început să scriu o carte, după ce am trecut printr-o perioadă care nu mi-a fost favorabilă. Am crezut că lumea se sfârșește, dar am renăscut. Am pus pe foi durerile mele, imaginația mea, situații din realitate amestecate cu cele din planul imaginar și nu am știut ce vreau să fac cu cele 263 de pagini, până în 2021. Anul acesta am zis că o să scot cartea, dar m-am lovit de indiferența oamenilor vizavi de autorii mici, așa că am luat singură inițiativa, mi-am strâns banii, am contactat o editură și am publicat.

Cu ajutorul TikTok-ului, am reușit să atrag clienții spre cartea mea și oamenii s-au regăsit în povestea trăită de cei doi protagoniști.

Viața mea în momentul de față e liniștită. Mi-am găsit vocația, eu având la bază liceul pedagogic, mereu mi-am dorit să lucrez în învățământ și am reușit începând chiar de anul acesta.

Pot spune că a fost anul meu cel mai bun. M-am atașat foarte mult de prima mea generație de copii și îi iubesc enorm.

Și când soarele răsare pe strada ta, după o furtună ciudată și lungă, mi-am găsit și liniștea într-un om care mă iubește și pe care îl iubesc, iar cel mai important pentru mine e susținerea din partea lui.

Familia pentru mine este cea mai importantă, părinții mei îmi sunt cei mai buni prieteni. Dacă am o problemă, îi sun pe ei prima dată. Cred că tatăl meu e foarte mândru de mine pentru tot ce am realizat până în momentul de față, chiar dacă nu îmi arată asta tot timpul”, a mai declarat Raluca Stancu, pentru CANCAN.RO.

Are propria comunitate cu subiectul principal „second-hand”

Raluca Stancu, sexy-educatoarea din Hațeg, considerată sosia iubitei lui Ronaldo, ne-a mai povestit că nu s-a gândit niciodată că va ajunge atât de cunoscută, mai ales că avea, în trecut, un profil de TikTok ce nu depășea 700 de urmăritori. De asemenea, tânăra consideră că această comunitate pe care a creat-o, cu subiectul second-hand, ar putea să le învețe pe tinere și nu numai, să se îmbrace în haine ieftine și să investească banii în alte lucruri, mult mai importante.

„Nu m-am gândit niciodată că am să ajung la aproape 200.000 de urmăritori pe TikTok și nici că voi avea aproape 20.000 de followers pe Instagram. Știu că pare puțin pentru unii, dar eu am crescut organic de la aproximativ 700 de urmăritori pe care îi aveam atunci când mi-am făcut TikTok-ul.

Acum, în prezent, am reușit să am o comunitate foarte frumoasă pe această rețea de socializare, nu doar despre second-hand. Am fete care mă urmăresc pentru că sunt frumoasă, fete pentru care sunt o inspirație. Eu încă nu conștientizez, dar încep fetele de prin Hateg să mă oprească pe stradă și îmi cer să facem poze.

Am avut un vision board acum ceva timp, în care îmi pusesem țelul să ajung la 10.000 de urmăritori pe Instagram și să public cartea și un an mai târziu le-am realizat pe amândouă.

Mi se pare amuzant când oamenii îmi zic despre mall-uri și ei încă nu conștientizează că în orașul în care stau eu, ai două variante: ori te îmbraci de la second-hand, ori te îmbraci de la piață, așa că eu am ales varianta mai interesantă.

Pe mine, una, cel puțin mă destinde extraordinar de mult faptul că intru în second-hand și aș putea găsi o comoară. De asemenea, susțin cumpărăturile din second într-o eră în care totul devine plictisitor în două secunde. Măcar așa știu că nu regret pantalonii ăia de trei lei, dacă mă plictisesc de ei.

Și încă un motiv pentru care eu aleg second-hand-ul mai mereu este pentru că îmi place să investesc în mine pe alte părți, să-mi cumpăr un telefon bun, cartea scoasă din banii mei de educatoare, mașina și orice bunuri de mai mare importanță.

Mi-ar plăcea, pe viitor, ca oamenii să înțeleagă că haina nu are valoare, tu îi dai valoarea prin modul în care alegi să o porți. Că nu te face mai fericit un Gucci și că viața nu se rezumă la a arăta că ai. Arată că poți da oamenilor prietenia ta, sfaturile, iubire. Eticheta ți-o faci prin comportament și prin ceea ce ești, nu prin câte brand-uri ai pe tine”, a conchis frumoasa Raluca.