Soții Avram ne-au păcălit pe toți?! Când s-au împăcat, de fapt, Maria și Marius de la Insula Iubirii

De: Mirela Loșniță 07/09/2025 | 08:31
Sursă foto: Antena 1

Maria și Marius Avram sunt căsătoriți de mai bine de un deceniu și au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa iubirea și fidelitatea, în cadrul celei mai urmărite emisiuni din România. Căsnicia lor a trecut peste mai multe teste de-a lungul anilor, însă cel mai trist a fost atunci când Marius a înșelat-o pe Maria, iar aceasta a decis să îi mai acorde o șansă. 

Totuși, cei doi au ales să plece separat de pe insulă. Maria a decis să plece singură, iar Marius a vrut să își continue relația cu ispita Oana Monea, care i-a fost alături pe tot parcursul emisiunii. Relația lor nu a mai durat mult după întoarcerea în România, iar cei doi și-au spus „adio” și bărbatul s-a întors la soția sa, Maria.

Când s-au împăcat, de fapt, Marius și Maria Avram

Reality-show-ul a ajuns la final, însă continuă să ofere surprize, chiar și după terminarea filmărilor. Soții Avram continuă să fie în centrul atenției după ce apar tot mai multe semne de întrebare legate de momentul real al împăcării lor. Când s-ar fi iertat, de fapt, Maria cu Marius Avram?

Filmările pentru sezonul 9 al emisiunii s-ar fi terminat pe data de 29 martie, iar pe 31 martie Maria și Marius apăreau, din nou, împreună. Deși ulterior s-a spus că, după terminarea show-ului, Maria a decis să plece în Anglia, iar Marius ar fi rămas cu Oana Monea în România, lucrurile n-ar fi stat chiar așa. Vrând să pună capăt căsniciei, bărbatul a trebuit să meargă în Anglia la Maria ca să își încheie socotelile, dar acolo lucrurile s-ar fi schimbat la 180 de grade.

Maria Avram a luat amendă de la colegii din trafic. Sursă foto: Facebook
Maria Avram a luat amendă de la colegii din trafic. Sursă foto: Facebook

Pe data de 15 aprilie, Maria, care este polițistă, a fost amendată de colegii ei în trafic. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, concurenta a povestit cu umor situația:

„Sunt obișnuită să iau amendă, fraților, dar de obicei o iau pentru parcare. Astăzi, pentru prima dată, iau amendă de viteză. Nu că nu aș merita-o, dar nu mă așteptam. Nici măcar nu e pe numele meu, e pe numele lu’ bărbată-miu, deci trebuie să-i și spun”, spunea Maria la vremea respectivă, în mediul online.

Maria a demascat minciuna crasă a ispitei Oana Monea! Ce i-ar fi zis, de fapt, mama lui Marius Avram

