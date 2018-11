Soțul Dianei Jivan, dansatoarea care s-a prăbușit pe scenă, mesaj cutremurător în miez de noapte: “Ușor, ușor voi lua…“

Soțul Dianei Jivan, dansatoarea care s-a prăbușit pe scenă, este în stare de șoc. În miez de noapte și-a surprins prietenii virtuali cu un mesaj cutremurător, în care își ia rămas bun de la soția lui și îi promite că va fi puternic și va merge mai departe.

”Sunt socat inca si imi pare rau ca nu am raspuns la fiecare in parte! Sau la unele telefoane… Va multumesc tuturor pentru tot! Usor usor voi lua contact cu fiecare. Multumesc pentru intelegere! E ft greu… Voi fi un adevarat luptator! Promit! Dumnezeu sa te aiba in paza, Sotia Mea!”.

S-a prăbuşit pe scenă în braţele soţului și a murit

Jivan Diana, femeia de 33 de ani dansa împreună cu soțul ei la spectacolul organizat pentru un bal al bobocilor. La un moment dat, aceasta a căzut din picioare și a fost transportată de urgență la Spitalul de Boli Cronice din Sebiș, însă medicii nu au mai putut face nimic.

Cântăreaţa de pe scenă era chiar Letiţia Roman, o tânără care a devenit cunoscută după ce a participat “Vocea României“. „La data de de 09.11.2018, in jurul orei 23.00, Jivan Mihaela Diana, din municipiul Bucureşti, în timp ce se afla pe scena Casei de Cultură din oraşul Sebiş, unde dansa împreună cu soţul său, Jivan Andrei Robert, a leşinat, şi a fost transportată cu un echipaj SMURD la Spitalul de Boli Cronice din oraşul Sebiş, unde, în urma manevrelor de resuscitare, la data de 10.11.2018, la ora 00.41, a fost declarat decesul. A fost solicitat Serviciul Judeţean Medico Legal Arad Arad, în vederea efectuării necropsiei. Nu sunt suspiciuni cu privire la cauza decesului”, transmite Poliţia Română.

Sunt primele teorii cu privire la motivul pentru care tânăra Diana Jivan a murit sâmbătă, 10 noiembrie, după ce s-a prăbușit pe scena pe care dansa. Se pare că tânăra de 35 de ani ar fi suferit de o malformație congenitală a inimii. Totuși, cauza exactă a morții tinerei va fi stabilită în urma unei necropsii care urmează să fie efectuată de medicii legiști.