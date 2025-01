Soţul i-a dat aprobarea să participe la Asia Express cu o singură condiţie! Celebra actriţă nu a avut de ales: „Nu mi se pare nimic ciudat”

Andreea Samson a fost prezentă, zilele trecute, la Cinema City din Afi Cotroceni, unde a avut loc premiera de gală a comediei “Țăndări”, în care și joacă. Actrița a fost însoțită pe covorul roșu de către partenerul său de viață. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, ea ne-a vorbit despre personajul pe care l-a interpretat, dar și cum și-a convins soțul să poată pleca în Asia Express, iar el să rămână acasă și să aibă grijă de cei doi copii. Actrița a făcut dezvăluiri despre prietenia cu Anca Țurcașiu după ce au participat împreună la cel mai dur reality show din România. Mai mult, fostei concurente îi surâde ideea să își testeze limitele și la Power Couple, ea și soțul urmărind emisiunea și dezbătând probele din concurs.

Andreea Samson are o carieră solidă în teatru și film și susține că era recunoscută la piață, de exemplu, dinainte să participe la Asia Express (Antena 1).

CANCAN.RO: Spuneți-mi ce v-a atras la comedia Țăndări? Este filmul de debut al lui Bogdan Naumovici.

Andreea Samson: Este filmul de debut al lui Bogdan. Eu cu Bogdan ne știm de foarte multă vreme, am încredere în el din toate punctele de vedere. Este un om care simte umorul și are multe imaginație și finețe în direcția asta a comediei. Și m-a atras proiectul, pentru că mi-a spus el că vrea să fiu în acest film, pentru că era plin de actori pe care îi cunosc și cu care joc și pentru că e o comedie românească.

CANCAN.RO: Factorul financiar cât de important este când acceptați un proiect?

Andreea Samson: Asta este după ce iei casting-ul. Dacă îl iei, este o discuție cu cealaltă parte, nu neapărat partea artistică, partea de producție. Nu știu ce să zic, e o întrebare foarte… e capcană (n.r. râde). Fiecare negociază cum știe și cum consideră.

Andreea Samson: „Au venit părinții noștri pe rând. Au fost și ne-au susținut fantastic”

CANCAN.RO: Să vorbim despre Clementina, personajul dvs, v-a scos din zona de confort?

Andreea Samson: Clementina este o fată de la țară, cu un trecut mai obscur așa, nu prea e dusă la biserică, dar vrea să se mărite și face tot felul de giumbușlucuri ca să ajungă să se mărite și ea bine, să scape de la țară.

CANCAN.RO: Și reușește?

Andreea Samson: O să vedeți în film, nu prea ies lucrurile.

CANCAN.RO: Știu că aveți doi copii mici. În seara asta soțul vă este alături?

Andreea Samson: Soțul meu este alături de mine. Copiii sunt acasă cu mama, am chemat-o de la Brașov tocmai pentru premieră. Arthur are 10 ani, Agatha 2 ani și ei sunt cei care îi dau motorului meu energia de care are nevoie.

CANCAN.RO: Vreau să știu cum l-ați convins pe soț să rămână acasă cu doi copii mici ca să puteți pleca la Asia Express cu Anca Țurcașiu.

Andreea Samson: A fost o discuție nu neapărat lungă. A fost o discuție foarte simplă. Aș vrea să mă duc cu Anca. Anca îmi tot spunea de câțiva ani că ar vrea să meargă cu mine. Eu tot îi ziceam: nu pot, uite, copiii sunt mici, apoi am rămas gravidă, ea și-a rupt piciorul, n-a mai putut să meargă, tot așa. Și într-o seară după spectacol mi-a zis: “Anul ăsta chiar trebuie să mă duc în Asia și vreau să vii cu mine. Trebuie să vii cu mine”. Și eu am zis ok, mă duc acasă, vorbesc cu Andrei și îți zic. Și am vorbit cu soțul meu, i-am spus: uite, crezi că ar fi posibil așa ceva? Și el-a zis: dacă găsești ajutor, du-te! Și au venit părinții noștri pe rând. Au fost și ne-au susținut fantastic.

Andreea Samson despre Power Couple: „Am văzut că sunt tot felul de probe, dar trecând prin Asia nu mi se pare nimic ciudat”

CANCAN.RO: Având în vedere că fata era mică, ați avut probleme să îi reintrați în grații când v-ați întors acasă de la Asia Express?

Andreea Samson: Culmea că nu, avea un an și opt luni când m-am întors și un an și șase luni când am plecat, a fost foarte cuminte. Nu i-am lipsit atât de tare. Poate acum, dacă era la 2 ani jumate era altfel. Dar a fost foarte bine și ne-am conectat destul de rapid.

CANCAN.RO: Din partea băiatului ce feedback ați primit? El v-a văzut la televizor.

Andreea Samson: A fost foarte mândru de mine și mi-a și spus: “Mami, chiar dacă nu ați câștigat, n-ați ajuns în finală, pentru mine voi ați câștigat, ați fost foarte tare, ați fost bombă mama!”

CANCAN.RO: Ce beneficii ați avut pe plan profesional după această emisiune?

Andreea Samson: Eu nu m-am așteptat în niciun fel să mi se schimbe viața. M-a întrebat cineva: acum, când te duci la piață, te recunoaște lumea? Mă recunoștea și înainte, pentru că am avut proiecte în televiziune de foarte multă vreme și când ești actor la teatru și artist de teatru contează foarte mult partea aceea și aștept să vină publicul la teatru, public care a fost la Asia să ne vadă și în alte feluri. Joc cu Anca într-un spectacol, sper să vină cât mai multă lume. Cred că mi s-a schimbat viața mai mult din punct de vedere, nu știu sufletesc. Mi-am dat seama că pot foarte multe lucruri și că sunt foarte puternică și în rest să vedem ce apare, niciodată nu se știe.

CANCAN.RO: Adică v-ar tenta, de exemplu,la Power Couple să mergeți?

Andreea Samson: Chiar vorbeam cu Andrei într-o zi și râdeam: oare cum ne-am descurca? Și am zis ne-om descurca noi. Ar fi drăguț da, Power Couple. Am văzut că sunt tot felul de probe, dar trecând prin Asia nu mi se pare nimic ciudat.

Andreea Samson despre Anca Țurcașiu: „O să fim legate pe viață și este omul în care am avut cea mai mare încredere acolo”

CANCAN.RO: Prietenia cu Anca Țurcașiu după acest reality-show cum este?

Andreea Samson: S-a sudat. Noi n-am avut nicio ceartă în Asia și tot ce am avut așa pierderi sau dezechilibre le-am rezolvat acolo. Ne iubim foarte mult, o iubesc ca pe o soră și ea pe mine. Suntem mereu în legătură, o să fim legate pe viață și este omul în care am avut cea mai mare încredere acolo. Când nu putea ea, puteam eu, când nu puteam eu, putea ea și tot așa. Dacă nu eram una cu cealaltă, n-am fi reușit.

CANCAN.RO: Prietenia a început la teatru sau vă știați din alte împrejurări?

Andreea Samson: Ne-am cunoscut la teatru, da, la un spectacol, de vreo 12 ani ne știm și am avut mereu o complicitate și o afinitate una pentru cealaltă, pentru că suntem, nu știu, același calapod. Suntem oameni cu credință în Dumnezeu, noi n-am bârfit, n-am spus rău de nimeni. Noi ne-am văzut de treabă, femei puternice. Ea mult mai rapidă așa și tot timpul haide, haide, haide și eu mai pe – stai așa, să verificăm, să vedem. Și atunci ne-am completat.

CANCAN.RO: V-ați dori ca vreunul dintre copii să vă calce pe urme cu actoria? Băiatul are afinități?

Andreea Samson: Amândoi au așa, pentru că ne văd pe noi că dansăm, cântâm prin casă. Soțul face și el improvizație. Lucrează într-un birou, dar este și el artist. Arthur a jucat în mai multe filme, seriale. Nu știu, să facă ce își doresc ei, noi îi susținem.

Foto: Antena 1/ Instagram

