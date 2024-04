Publicul telespectator și internauții s-au întrebat în cor ce a determinat-o pe Andreea Tonciu să accepte provocarea Survivor, pentru a doua oară. Nu de alta, dar la prima participare fosta „Faimoasă” s-a cerut acasă odată cu întâmpinarea primelor inconveniente. CANCAN.RO hrănește setea de cunoaștere și curiozitatea poporului, prin urmare diva s-a văzut nevoită să vorbească pe larg despre experiența secundă din Dominicană, într-un interviu exclusiv!

Trauma Andreei Tonciu a fost că timp de șase nopți a trebuit să doarmă sub cerul liber, pe o scândură. Evident, fricile i-au fost alimentate de vietățile sălbatice din Republica Dominicană. Dar sacrificiul pare să fi meritat pentru vedetă, care și-a alimentat, evident, cardul, odată cu bifarea proiectului de la Pro TV. Astfel, Daniel Niculescu, soțul lui Tonciu, și-a luat o grijă de pe umeri. Prea îi dădea bruneta emoții când făcea cumpărături, o recunoaște chiar ea!

Andreea Tonciu dezvăluie ce a avut de înfruntat la Survivor ALL STARS: „M-a traumatizat cel mai mult!”

CANCAN.RO: Andreea Tonciu are poză cu ea pe ecranul telefonului, vine din dragoste și iubire față de propria persoană?

Andreea Tonciu: Îmi place mult această poză și bineînțeles că am pus-o pe ecran, că mă văd foarte frumoasă. Eram plină de FaceApp, mi-am luat hate, dar nu contează, îmi asum. Ce contează, toată lumea își pune FaceApp, și bărbații își pun!

CANCAN.RO: Andreea, de ce ai mai acceptat a doua oară provocarea Survivor, după ce știm cu siguranță că prima dată nu ți-a fost ușor?!

Andreea Tonciu: Nu îmi place să refuz lucruri. Îmi place foarte mult să apar la televizor și nu pot să spun nu, chiar dacă știu că o să-mi fie greu acolo. Când văd că nu mai pot, cedez și plec acasă.

CANCAN.RO: A fost mai dificil de data asta?

Andreea Tonciu: Foarte dificil. A fost ALL STARS. În mintea mea, când m-am gândit la ALL STARS, zic «să vezi ce o să mâncăm pe acolo, ne duce pe la hotel». De unde? Nu ne dădea absolut nimic. Acum doi ani când am participat la Survivor, chiar dacă pierdeam jocul, ne dădea jumătate din cantitatea de mâncare. Acum nu ne-a mai dat absolut nimic. Și ce m-a traumatizat pe mine cel mai mult, că am dormit sub cerul liber șase nopți, pe o scândură. M-am acomodat până la urmă, dar problema mea a fost că n-am avut acoperiș.

Dacă aveam o căsuță, care avea și o ușă care să fie din lemn și să dormim pe jos, nu era o problemă pentru mine. Sunt foarte fricoasă și îmi era teamă să nu vină ceva, să mă atingă ceva. Într-o noapte știi ce am pățit, nu?! Stăteam ghemuită, mă crezi că nu îmi mai simțeam picioarele?! Îmi era frică să îmi dau picioarele mai jos. Zic «Doamne, dacă se urcă ceva și nimerește pe picioarele mele?!». Într-o noapte, am simțit că a căzut ceva pe picioarele mele. Dar fiind întuneric, n-am văzut ce. Am dat din picioare, ce am făcut pe acolo!

Soțul păcătoasei Tonciu are coșmaruri când se uită în cont: “N-am limită, dau cardul peste cap!”

CANCAN.RO: Pe cine vezi câștigător la Survivor ALL STARS?

Andreea Tonciu: Cine mi-aș dori eu să câștige?! Cineva de la Războinici. Consider că cei de la Războinici au nevoie de bani. Față de noi, Faimoșii, care cât de cât avem o carieră și facem bani. Consider că acei oameni chiar au nevoie de bani și mi-aș dori să câștige cineva de la Războinici.

CANCAN.RO: Ți-ai făcut vreodată un bilanț, cât cheltuiești lunar pe haine și accesorii?

Andreea Tonciu: Nu mi-am făcut. N-am limită, ăsta e răspunsul.

CANCAN.RO: Nu îți atrage atenția soțul, să mai lași cardul?!

Andreea Tonciu: Câteodată, când îl dau peste cap, dar așa nu. Nu mai vorbim de bani, că banii vin și pleacă.

CANCAN.RO: Ești în post?

Andreea Tonciu: Nu sunt niciodată în post. Chiar n-am ținut post, sunt păcătoasă. Dar a venit vremea în care să mă mai duc și eu la biserică, să mă mai rog, trebuie. Iar de Paște sunt cu familia, plecată din țară.

