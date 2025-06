Spac & Petru lansează primul lor album – „Din ce în ce mai rău”. „Am încercat să arătam lumii realitatea de după blocuri, așa cum am trăit-o noi în Pantelimon și Bronx”

Piața muzicală din România respiră aer proaspăt și este revigorată printr-un nou album – „Din ce în ce mai rău”. Lansat de doi tineri care și-au materializat trăirile și experiențele de viață pe care le-au acumulat atât în țară, în cartierul Pantelimon, cât și în cartierul Bronx din New York, albumul se dorește a fi un început de drum muzical pentru cei doi.

Andrei Spac și Petru Artene și-au transpus stările și sentimentele în piese muzicale în cele 13 piese al albumului „Din ce în ce mai rău” și spun, ce la bun început, că nu vor săfie etichetați nici „rapperi”, nici „traperi”, ci doar „artiști”.

„Noi nu ne clasificăm ca o trupă, nu e nimic business la mijloc, e strict plăcerea de a lucra împreună, ca frații. De fapt, chiar de la ideea asta am pornit, faptul ca ne considerăm frați. În mare parte despre asta e albumul”, spun cei doi.

„Toate piesele reprezintă stări, sentimente, trăiri și experiențe”

Albumul „Din ce în ce mai rău” este o altă modalitate – muzicală, de data aceasta – prin care ascultătorul ia contact direct cu „realitatea de după blocuri”, trăită de Andrei și Petru în România și SUA, o altfel de abordare artistică a vieții de cartier.

„Toate piesele reprezintă stări, sentimente, trăiri și experiențe acumulate fie împreună, fie separat. Petru a avut parte de multe experiențe cât a stat în New York, majoritatea de natură „stradală”. Am încercat să arătam lumii realitatea de după blocuri, așa cum am trăit-o noi. Eu, în mare parte în cartierul unde am crescut, Pantelimon, iar Petru atât în București, cât și în părțile rău famate ale orașului New York, unde a locuit multă vreme”, a explicat Andrei Spac.

La rândul său, Petru Artene a declarat că albumul „Din ce în ce mai rău” reprezintă „majoritatea trăirilor noastre, adunate toate într-un album relativ scurt”.

„Mai urmează un album despre șederea mea la New York, în Bronx, și despre tot ceea ce m-a făcut să mă întorc în România”, a mai spus Petru Artene.

„Teme precum iubirea, pierderea, decese ale prietenilor sau apropiaților, anxietate”

Andrei și Petru și-au alăturat expeiențele de viață, iar rezultatul este un album în care pulsează viața. Cei doi au compus muzica, au scris versurile pieselor și au abordat teme precum iubirea, anxietatea sau drama trăită prin pierderea unor persoane apropiate.

„De asemenea, există și partea din mijloc, delimitată la fiecare capăt de cate un interludiu, care este partea mai sentimentală, unde dezvoltăm teme precum iubirea, pierderea, decese ale prietenilor sau apropiaților, anxietate etc. În afara de instrumentale, albumul e integral muncit de noi, de la versuri și idei până la mix și master, așa cum mi se pare că ar trebui să fie un album”, a adăugat Andrei Spac.

”Nu se poate face muzică doar bazându-te de inginerul de sunet”

Andrei Spac a dezvăluit, de altfel, și piatrs de temelie care a stat la baza fundației lor muzicale – albumul „Din ce în ce mai rău”. Nu se poate face muzică doar bazându-te de inginerul de sunet, spune acesta, trăgând, astfel, și un semnal de alarmă.

„Mulți, în ziua de azi, consideră că pot face muzică doar intrând într-un studio și bazându-se pe inginerul de sunet, ceea ce mi se pare că-ți taie total dreptul de a te numi „artist”. Iar noi, așa cum afirmam, nu vrem să fim categorizați nici rapperi, nici trapperi, ci artiști”, a mai precizat Andrei Spac.

Albumul „Din ce în ce mai rău” poate fi ascultat AICI