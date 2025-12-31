Spărgătorul de gheață de pe Herăstrău – eroul nebun al ultimei zile din an

În timp ce Bucureștiul fierbe la foc mic de sărbătoare, fiecare cu treaba lui – unu’ mai face o tură de sarmale „să fie”, altul amestecă strategic în maioneza nevestei ca să iasă salata boeuf ca la mama acasă, unii stau la coadă la struguri, alții fierb urechi și picioare de porc pentru piftie – alții fug să mai umple două sifoane- în decorul ăsta clasic de final de an, apare EL.

Bucureștiul fierbe sarmale, el sparge gheața.La propriu!

CANCAN.RO a surprins o acțiune demnă de un univers paralel. Omul nostru. Un vizionar. Un rebel. Un adevărat pionier al sporturilor de iarnă urbane.

În timp ce restul Capitalei își făcea planuri de Revelion, individul s-a uitat pe geam, a văzut Herăstrăul înghețat bocnă și a zis, probabil: „Mamă, ce zi bună de paddleboarding!” Și nu, nu glumim.

Omul și-a luat frumos placa de paddle, vâsla, probabil și o doză de curaj sau ceva mai tare, și a decis să iasă pe lac. Pe GHEAȚĂ. Că de ce nu? Ce poate merge prost? Așa s-a născut Spărgătorul de gheață de pe Herăstrău, varianta autohtonă, fără motor, fără escortă, doar cu multă ambiție și un echilibru demn de Cirque du Soleil.

Căci da, în timp ce natura își făcea de cap și îngheța lacul ca-n Siberia, eroul nostru n-a clipit. S-a urcat pe placă și a început să spargă gheața ca un veritabil vapor sovietic, doar că în trening și, probabil, cu playlist de sală în căști. Și dă-i luptă. Și dă-i luptă. Gheața crăpa, placa scârțâia, Herăstrăul gemea.

De Revelion, salvați-l de el însuși – luați-l la petrecere!

Noi am verificat la Obregia: n-a fost externat nimeni. Deci nu știm exact ce l-a mânat spre această activitate de Revelion, dar sigur nu a fost vreo dispoziție de la Primărie sau Administrația Lacurilor. Asta pare mai degrabă inițiativă personală, genul de decizie luată cu inima, nu cu capul.

Dacă așa și-a început ziua de 31 decembrie, suntem sincer curioși cum o va încheia. Posibil cu artificii văzute de aproape. Sau cu un record mondial la „cea mai rece baie neprogramată”.

De aceea, CANCAN.RO face un apel public: Dacă îl cunoașteți pe spărgătorul de gheață de pe Herăstrău, nu-l lăsați singur diseară. Luați-l la masă, dați-i un scaun, o farfurie cu sarmale, un pahar de vin. Țineți-l ocupat. Cine știe ce alte idei îi mai vin dacă rămâne nesupravegheat? Iar dacă citește aceste rânduri, îl rugăm respectuos să ne contacteze. Îi promitem că, dacă nu are planuri, îi găsim noi o petrecere de Revelion unde să stea liniștit, cu dumicatul în gură și șprițul în pahar, nu cu placa pe gheață.

Până una-alta, îl felicităm. Pentru curaj. Pentru dedicare. Și mai ales pentru echilibrul care l-a ținut departe de o baie glaciară în Herăstrău.

La mulți ani, spărgătorule de gheață! Și mai ușor cu sportul extrem,măcar până la anul.