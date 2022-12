Speak, de urgență la spital! Care e starea de sănătate a artistului: ”A fost înfiorător Crăciunul ăsta!”

Ziua de Crăciun l-a surprins pe Speak cum nu se putea mai rău. După o formă agresivă de răceală, artistul a ajuns la spital, acolo unde a avut nevoie de îngrijiri medicale. Iubitul Ștefaniei a ținut să-și liniștească fanii și le-a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare.

După ce a fost conectat la perfuzii, chiar în ziua de Crăciun, Speak a prins puteri și a vorbit despre, poate, cea mai cruntă răceală prin care a trecut. Artistul le-a povestit internauților că a trecut prin stări ciudata, nu a făcut febră, însă ochii și gâtul l-au durut foarte tare, a întâmpinat stări de amețeală și nu s-a putut mișca din pat.

„Bună ziua! Sunt bine. Am primit foarte multe mesaje. Am avut o răceală de Doamne ferește, nu am mai răcit așa de foarte mult timp. Nu m-am putut mișca din pat, uite cearcăne, nu am făcut febră, în schimb nu puteam mișca ochii. Mă dureau ochii în cap, amețeam rău și gâtul așa și așa. A fost înfiorător deci Crăciunul ăsta pentru noi”, a spus Speak pe Instagram, după ce a ajuns acasă de la spital.

Speak: ”Nu vreau să dau virusul la nimeni”

Vezi și: SPEAK O DĂ ÎN PRIMIRE PE ȘTEFANIA PENTRU CE-I FACE ÎNAINTE DE IEȘIRILE PUBLICE: “TOT VINA MEA ESTE!”

Nici Ștefania nu a scăpat de răceală. Speak a continut să le spună internauților că și partenera lui a întâmpinat stări de rău, febră mare, însă, imediat după ce a fost conectată la perfuzii a reușit să-și revină.

”Șoarecu a fost pe 24 rău rău, ea a avut febră mare, pe 25, după perfuzii și-a revenit. Apoi m-a luat pe mine. Eu nu am dormit, dar suntem bine acum.

Ne revenim diseară am concert, vă așteptăm și vă mulțumesc și pentru mesajele de Sfântul Ștefan, se pare că sărbătoarea e foarte mare. Diseară nu voi sta la poze că nu vreau să dau virusul la nimeni. Încă nu m-am vindecat complet. (…), a mai spus Speak pe InstaStory.