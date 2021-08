Speak sare în apărarea lui Micutzu! Artistul, la un pas să o ”comită”: ”Bătaia doare!”

Recent, artistul de stand-up comedy Micutzu, pe numele său Cosmin Nedelcu, a fost implicat într-un scandal. Geamul unei terase de pe Calea Victoriei a fost spart, în urma unei altercații în care au fost implicați mai mulți bărbați, printre care și Micutzu.

Micutzu, iubita sa și un amic au depus plângere și au dat declarații la sediul Secției 1 despre incidentul de pe Calea Victoriei. Potrivit acestora, în timp ce se aflau la terasă, mai mulți tineri dintr-un grup au început să-i adreseze actorului injurii. La un moment dat, unul dintre ei a aruncat cu o sticlă spre Micutzul, scrie antena3.ro. Din fericire, acesta nu a fost lovit pentru că s-a ferit, din reflex, dar geamul unei terase a fost spart.

După acest episod, Speak sare în apărarea actorului de stand-up comedy, povestind pe Instastory cum a fost la un pas să pățească același lucru, după ce un grup de tineri beți i-au adresat injurii Ștefaniei (n.r. lodognicei sale).

Speak: ”Dacă te provoacă și trebuie să te aperi, nu ai ce să faci!”

”Stăteam şi mă uitam la video pe care l-a postat Micutzu, în care a povestit despre incidentul de acum câteva zile ( eu zic să vă uitați și voi înainte să vă povestesc). Să încep să vă povestesc: nu încurajez violența, nu sunt de acord, am crescut în niște cartiere, în niște medii și am văzut că nu este bine deloc, (n.r. să folosești violența) dar raportat la ce s-a întâmplat lui, recunosc că eu m-am regăsit în ce a zis el acolo (n.r. Micutzu). Mi se pare îndreptățit să facă treaba asta. Repet, până într-un punct, eviți, nu bagi în seamă, te faci că nu auzi, dar deja dacă vine după tine… OK, încerci să stai de vorbă cu el, dar dacă te provoacă și trebuie să te aperi, nu ai ce să faci!”, a spus Speak pe Instastory.

”Ești om, dincolo de orice”

”Am pățit și eu multe chestii de genul asta, despre care nu am vorbit și nici nu s-a propagat așa, public, dar uneori cgiar nu ai ce faci! Ești om, dincolo de orice! Eram la un moment dat la un eveniment, nu mai știu unde eram, noi plecam, eram cu șoarecu’ și cu încă doi prieteni. La intrare era un grup de două sau trei fete, intrau pe poarta evenimentului. În partea dreaptă, cum ieșeam noi, erau vreo cinci băieți beți morți și se luau de oameni aiurea. Și le-au văzut pe acele fete și au început să le înjure, să le jignească, să le spună hai, vino încoace… Eu cumva am simțit că ceva nu e bine și ne-am intersectat cu acele fete, am intrat în raza de acțiune a băieților, cumva. Și aud din drepta: aaa, uite-o bă și pe asta! Haide, nu vrei să vii și tu să mi-o &*%# sau ceva, îi spuneai lui șoarec (n.r. Ștefania, logodnica lui). Eu, îți dai seama, m-am întors, erau beți, nici nu ai ce să vorbești cu ei, nu vorbești aceeași limbă în aceste situații niciodată”.

”Încercați, pe cât puteți să evitați lucrurile astea”

”Însă, acei băieți au continuat să se ia de Șoarec și, până la urmă, m-am dus la ei ca să vorbesc cu ei. Cum era de așteptat, oamenii nu înțelegeau nimic. M-am dus, mă știi de undeva, ți-am făcut ceva…, poate ți-am făcut ceva fără să-mi dau seama. Și omul a venit cu fața în fața mea: haide, mă, dă una în mine! Eram treaz, nu băusem nimic, voiam să plec acasă, mă durea capul. Apoi a venit altul, ”ce mă, vrei bătaie?”. Șoarecu fierbea, că na, și ea e de la Galați, eu sunt de la Bacău. Și în momentul ăla, m-am uitat stânga dreapta, deja prietenii lor, ceilalți trei filmau și mi-am dat seama că voiau să mă provoace. Cumva, am văzut dincolo de situație. OK, dau un pumn, dar nu este bine! Și nu știu cum naiba, că eu nu sunt așa! Am zis, bine mă, ești cel mai bagabont! Ideea e că au văzut câțiva oameni din jur și au chemat jandarmii. Și mai departe, noi am plecat, dar ei și-au luat amendă. De cele mai multe, asta e bine să faci, dar cât poți tu să eviți! Dacă nu poți să eviți, aia e!

Fără violență! Încercați, pe cât puteți să evitați lucrurile astea, real nu aduc nimic! Bătaia doare, eu cât am dat, atât am și luat cât eram puștan și vă zic eu că bătaia doare tare!”, a mai spus artistul.

Sursa foto: Facebook Speak