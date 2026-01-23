Acasă » Știri » Starbucks-ul secret al CIA: cea mai discretă cafea din lume se bea la Langley

Starbucks-ul secret al CIA: cea mai discretă cafea din lume se bea la Langley

De: Paul Hangerli 23/01/2026 | 08:10
Starbucks-ul secret al CIA: cea mai discretă cafea din lume se bea la Langley
Starbucksul CIA, sursa-pexel.com

Pare o glumă sau o legendă urbană, dar este un fapt confirmat: sediul central al Central Intelligence Agency are propriul Starbucks. Doar că aici nu se scriu nume pe pahare, bonurile nu spun „Starbucks”, iar barista lucrează sub reguli de securitate demne de o agenție de informații. Povestea acestui loc aparent banal spune, de fapt, foarte multe despre viața din spatele zidurilor de la Langley.

O cafenea într-unul dintre cele mai păzite locuri din lume

În interiorul campusului CIA din Langley, acolo unde accesul este strict controlat și fiecare mișcare este monitorizată, funcționează o cafenea Starbucks complet operațională. Nu este deschisă publicului și nu apare pe nicio hartă, dar pentru angajații agenției este o parte firească a rutinei zilnice. Într-un mediu în care ieșirile din perimetru sunt limitate, iar pauzele sunt atent calculate, existența unei cafenele interne  este pur și simplu o necesitate.

Deși este operată sub umbrela Starbucks, această locație respectă reguli radical diferite față de orice cafenea obișnuită. Aici, barista nu scriu niciodată nume pe pahare. Nu pentru că ar fi uitat tradiția brandului, ci pentru că anonimatul este esențial într-un loc unde identitatea poate fi o informație sensibilă. Comenzile sunt identificate prin numere, iar interacțiunea rămâne strict funcțională.

Bonurile fiscale sunt la fel de neobișnuite. În loc de logo-ul celebru, apare o denumire generică, de tipul „Store Number 1”, o soluție simplă pentru a evita orice referință explicită la locație. Este un detaliu mic, dar revelator pentru nivelul de precauție care guvernează fiecare aspect al vieții din campus.

Cine sunt barista de la CIA

Și personalul cafenelei este supus unor reguli speciale. Cei care servesc cafeaua trec prin verificări de securitate mult mai riguroase decât în alte locații Starbucks și semnează acorduri stricte de confidențialitate. Nu au acces la informații clasificate și nu știu cine sunt clienții lor din punct de vedere profesional. Nu pot pune întrebări, nu pot face fotografii și nu pot vorbi public despre locul în care lucrează. Chiar și părăsirea postului se face în condiții controlate, uneori cu escortă.

Meniul nu este spectaculos diferit de cel clasic. Espresso, latte, cappuccino sau ceaiuri sunt disponibile, fără denumiri jucăușe sau pahare cu mesaje inspiraționale. Decorul este neutru, lipsit de orice element care ar putea atrage atenția. Totul este gândit pentru eficiență și discreție, nu pentru experiențe Instagramabile.

De ce nu vei găsi acest Starbucks pe Google Maps

Răspunsul este simplu: campusul CIA nu este un spațiu public. Cafeneaua nu apare în aplicația Starbucks, nu are adresă publică și nu poate fi recenzată online. Existența ei este cunoscută mai ales din mărturii oficiale și relatări jurnalistice, nu din check-in-uri sau fotografii virale.

Acest Starbucks este adesea descris drept cel mai sigur și, în același timp, cel mai anonim din lume. Aici, nimeni nu știe cine ești, ce faci sau ce dosare ai pe birou. Toată lumea comandă cafea, își ia paharul și pleacă. Este o scenă de o banalitate aproape poetică, desfășurată într-unul dintre cele mai sensibile locuri de pe planetă.

O concluzie care spune mai mult decât pare

Faptul că CIA are propriul Starbucks nu este doar o curiozitate simpatică. Este o ilustrare perfectă a felului în care viața obișnuită coexistă cu securitatea extremă. Dincolo de filme și conspirații, agenții beau cafea, își iau pauze și caută mici momente de normalitate. Iar la Langley, această normalitate vine, paradoxal, într-un pahar fără nume.

CITEȘTE ȘI: Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise

Știi de ce Mickey Mouse avea mănuși albe? Adevărul spus chiar de Walt Disney

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Știri
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect…
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Știri
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
Promotor.ro
„Drumul Morții” DN2, pe lista schimbărilor după finalizarea A7. Ce se întâmplă cu E85?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
Gandul.ro
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Amendă de 3.000 de lei pentru cei care au asta în apartament. Ce riscă cei care nu respect legea
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Nick și Cătălina de la Power Couple au făcut anunțul despre divorț: ”Ne certam toată ziua”
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru ...
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Nicușor Dan, anunț de ultim moment! România ar putea trimite soldați în zona arctică
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Portretul unei antreprenoare care joacă ofensiv în business, în timp ce soțul ei marchează pe teren
Vezi toate știrile
×