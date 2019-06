Starea de sănătate a lui Cristian Țânțăreanu este îngrijorătoare: ”Am slăbit 15 kilograme…”

Omul de afaceri Cristian Țânțăreanu rămâne același personaj plin de umor, chiar dacă starea sa de sănătate îi transmite, de mai multă vreme, serioase semnale de alarmă. În emisiunea ”Star matinal”, Cristian Țânțăreanu a recunoscut că există unele probleme și că nu are voie să facă niciun fel de abuz.

Încearcă să rămână departe de problemele fizice și spune că, dacă respectă sfaturile medicilor, este posibil să prindă Crăciunul. Suplimentar, într-un acces de sinceritate… hilară, omul de afaceri mărturisește că se pregătește ”pentru ultimul drum”. A slăbit 15 kilograme, a pus la loc 9, însă… n-a lăsat băutura. Om de viață, Cristian Țânțăreanu spune că nu mai merge la sală și că este… stresat.

„Am cam băut așa, aseară, alaltăseară. Mergem înainte, doctorul a spus că dacă am grijă și nu fac abuzuri s-ar putea să prind Crăciunul. Nu mai merg la sală că sunt stresat, dar mă duc săptămâna viitoare. Am slăbit 15 kilograme și am pus la loc 9. Soția a plecat iar de acasă, cum să rezist. Pleacă de 60 de ani, dar e femeie cu bun simț. De acasă tare aș pleca și eu, dar acum mă pregătesc pentru ultimul drum, de aici la Bellu”, a declarat Cristian Țânțăreanu, la Star Matinal.