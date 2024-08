„Ștefan Bănică a fost angajat într-un accident de circulație pe DN10” – Fake news-ul care l-a înfuriat pe artist + adevărul

În spațiul public a circulat o știre falsă referitoare la Ștefan Bănică Jr. Cântărețul în vârstă de 56 de ani a transmis un mesaj prin care clarifică faptul că informația respectivă nu este adevărată și îi îndeamnă pe urmăritorii săi să fie atenți asupra surselor pe care le urmăresc. Pe internet, a circulat informația potrivit căreia artistul ar fi fost implicat într-un accident de circulație în localitatea Cislău. În plus, s-a mai notat că s-ar afla în spital, în stare gravă. Iată ce a transmis vedeta.

Informația a apărut la scurt timp după ce s-a întors din vacanță.

Având în vedere situația, artistul a luat măsuri legale. Și-a informat avocatul de această informație falsă și se acționează pe cale legală.

Astfel de informații false, dar extrem de sensibile, pot afecta atât familiile, cât și cariera și comunitatea care urmărește activitatea vedetei. Ștefan Bănică Jr. le recomandă tuturor să fie atenți la sursele din care își iau informațiile. Fake news-ul l-a citit chiar în prezența mamei sale, în vârstă de 84 de ani. A precizat că nu dorește să știe ce s-ar fi întâmplat dacă informația ar fi fost citită doar de cea care i-a dat viață!

„Acest mesaj este în mod special pentru comunitatea mea de pe Facebook și de pe Instagram, care însumează peste 1.500.000 de urmăritori. De când m-am întors din vacanță, acum câteva zile, a apărut o informație în online cum că am avut un accident de mașină în jurul Buzăului și că sunt într-o stare gravă la spital! 😳 Nu știam. Am aflat odată cu voi. Apoi am aflat cu stupoare că cineva sub anonimat suna la presă să vândă această “știre”!

Am primit multe telefoane și mesaje de îngrijorare de la cunoștințe, de la voi, fanii de pe Instagram si Facebook, în special în privat, să mă întrebe dacă sunt ok, dacă băiatul meu cel mic era în mașină, dacă mai pot susține spectacolele și concertele programate. Bine că mama (în vârstă de 84 de ani) și familia mea erau cu mine când am citit baliverna. Îmi imaginez ce ar fi simțit mama dacă eu eram plecat și ar fi citit știrea…

Mulțumesc colegilor din presă care au verificat informația înainte de a o publica. Când orice idiot poate scrie orice, dezinformând si provocând posibile traume emoționale familiei tale, periclitându-ti activitatea profesională, NU mai este o glumă!!! Aici vorbesc despre cazul meu, dar care, din păcate, nu e singular. Trag un semnal de alarmă. Fiți atenți, verificați ceea ce citiți, cine vă răspunde, dacă sursa este credibilă! Iar de cel sau cei care au lansat această știre falsă se va ocupa legea, articolul 404 din Codul Penal, comunicarea de informații false. Deja avocatul meu are destule date și vom afla nominal cine a fost. Sa fiți sănătoși și să aveți un weekend așa cum vi-l doriți!👍

(în imagine vedeți cum a fost prezentată „știrea” la care fac referire)”, se arată în mesajul postat de Ștefan Bănică Jr. pe Instagram.