Ștefan Jicol, despre importanța alegerii unui prim-ministru. Dezvăluiri la Dan Diaconescu Direct: ”Americanii au interes să dreagă lucrurile”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Ștefan Jicol a făcut o analiză dură și detaliată a modului în care actualul context politic din România a fost gestionat în ultimele săptămâni. Potrivit acestuia, principalul atu constituțional al președintelui României este numirea prim-ministrului, un detaliu strategic care, dacă ar fi fost folosit inteligent de către actuala coaliție, ar fi putut bloca complet mișcările adversarilor politici, inclusiv ale celor care aspiră la Cotroceni.

Ștefan Jicol a vorbit despre presiunile care îi fac pe oameni să nu-și exprime liber opțiunile politice, despre sondaje manipulate și despre cum doar în cabina de vot mai există o formă reală de libertate politică. Acesta a semnalat că dreptul fundamental de a alege și de a fi ales, câștigat prin Revoluție, este acum pus în pericol de un sistem închis, în care opoziția este sistematic marginalizată.

Ștefan Jicol a comparat situația actuală cu cea din 2014, când Klaus Iohannis, deși ales președinte, nu a putut face schimbări majore din cauza faptului că Victor Ponta deținea funcția de premier și avea sprijinul Parlamentului. A fost nevoie de o criză majoră: tragedia de la Colectiv, pentru ca Guvernul Ponta să demisioneze. În opinia lui Jicol, un astfel de precedent ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă pentru actorii politici din prezent.

Ștefan Jicol: Pentru că marele avantaj al președintelui în funcție este numirea premierului, cea mai mare calitate a lui. Dacă președintele nu are denumit premier, nu are denumit șefii serviciilor. El poate să propună, dar Parlamentul îi votează. Zice, da, dar numește șefii parchetelor și ai DNA și ai DIICOT-ului. Nu, nu e așa, pentru că Ministrul Justiției propune și președintele aprobă. Deci el e cumva un notar care contrasemnează sau care constată și președintele apare în momentul în care există un loc vacant și în momentul ăsta… postul ăsta vacant de premier este mina de aur. Cineva a vrut să se reformeze tot. Și acum ne întrebăm în astea două săptămâni, oare marea coaliție n-ar fi putut să pună un premier?

Ar fi putut să pună fără nicio problemă, că aveau președintele interimar are toate drepturile constitucionale să propună, chema partidele la consultări, așa îl punem pe Grindeanu sau pe Olguța Vasilescu și-o numeau premier. Când ajungea Simion sau Nicușor la Cotroceni, se uita ca de la balcon la ei că n-avea ce să le facă. Situația asta s-a întâmplat în 2014. Au candidat Klaus Iohannis și cu Ponta, Ponta era premier și avea majoritate parlamentară, Klaus Iohannis a ajuns la Cotroceni și a fost cu mâinile legate, n-a avut ce să facă, cum să-l dea pe Ponta jos. De-abia peste un an când a venit colectivul și au fost niște manifestații de stradă și presiuni și mass media, de-abia atunci și-a a dat demisia Ponta. Dar un an de zile Klaus Iohannis a fost legat. De data asta, legat de mâini. Deci ce cred eu? Deci cineva afară a constatat că suntem într-o groapă, pentru că până la urmă, vrând nevrând, suntem sub tutela americană, avem trupe americane aici, până la urmă ei răspund de noi. Dacă se întâmplă un colaps aici, o să zică toți, uite bă unde sunt americanii, ce s-a întâmplat.

Și cumva și ei au interes să dreagă lucrurile aici. În România nu se respectă drepturile fundamentale, dreptul la vot, dreptul de a alege și de a fi ales, este un drept fundamental, constituțional, pe care l-am câștigat la Revoluție, pentru că în vremea comuniștilor, pe listele electorale ale comunistilor, era un singur candidat, era un sistem unicameral, Marea Adunare Națională se numea la vremea respectivă, nu erau două camere ca acum Senat și Camera Deputaților, și spunea un singur candidat pus de Partidul Comunist și ăla de obicei ieșea cu 99, nu știu cât la sută, adică eraun circ de vot, întotdeauna ieșeau oamenii Partidului Comunist Și noi după Revoluția am zis, doamne, instaurăm un alt sistem care să fie democratic, transparent. Geniul ăluia care a înființat cabina de vot este extraordinar. Dar noi nu ne-am mirat niciodată, ne-am gândit totdeauna, bă, dar ce ne folosește cabina de vot? Că eu pot să spun și pe stradă cu cine să votez. Iată că regimul ne-a dus în situația în care doar în cabina de vot, în intimitatea cabinei de vot și ascunși putem să punem ștampila.

Pentru că sondajele de opinie sunt total eronate, pentru că omului este frică să mai spună cu cine votează. Este sunat la telefon pe metoda asta sau cu interviu direct și omul spune, să gândește, spune unul de la putere, că știe că nu pățește nimic, pentru că lui e frică. Dacă vin ăștia, mă dau afară de la serviciu, îmi vine fiscul, mă pun pe un index undeva într-un tabel, are copilul probleme la școală, se teme. Și sistemul a instaurat o frică, o teamă din asta foarte periculoasă pentru mersul democratic și integrarea noastră în Europa. Cum să fim din noi integrați în Europa când noi avem alt regim de funcționare? Regimul, uite, Miamar, astăzi regimul Hunta de la Miamar a interzis partidele politice. Așa mergeam și noi. Cine e ăsta domne Aur? Cine e domne Dan Diaconescu? Sau știu ce… Ce politician? Pentru că ei și-o optimizează să rămânem noi în noi, să avem monopolul puterii.