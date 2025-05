Ce spune Viorica Dăncilă despre ruptura României de Uniunea Europeană: „E o abordare…”| DAN DIACONESCU DIRECT

Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Viorica Dăncilă a vorbit deschis despre alegerile prezidențiale din 18 mai și a făcut noi declarații despre viitorul României. Iată ce spune fosta prim-ministră!

În contextul alegerilor prezidențiale din 18 mai, Viorica Dăncilă a conturat recent o perspectivă clară asupra modului în care ar trebui abordat viitorul politic al României. Ea a subliniat că, în opinia sa, dezbaterea electorală ar trebui să se concentreze mai puțin pe caracteristicile personale ale candidaților și mai mult pe planurile concrete pentru dezvoltarea țării.

Viorica Dăncilă a respins ideea unei rupturi a României de Uniunea Europeană, considerând-o nerealistă și contrară intereselor naționale. În viziunea sa, România este un stat european cu drepturi depline, iar retragerea din Uniune nu doar că ar necesita un referendum național, dar ar fi și improbabilă, având în vedere numărul mare de cetățeni români care trăiesc și muncesc în străinătate. Libertatea de circulație și beneficiile economice asociate apartenenței la UE sunt esențiale pentru aceștia și pentru economia națională, argumentează ea.

De asemenea, Dăncilă a subliniat importanța unei poziții demne și respectate în negocierile europene. În opinia sa, România trebuie să evite atitudinea de subordonare și să adopte o poziție fermă în raport cu partenerii europeni, refuzând să accepte fără rezerve orice condiție externă. Această abordare, consideră ea, este esențială pentru a asigura respectul și influența țării pe scena internațională.

„Eu consider că foarte mulți s-au axat în a găsi calități și defecte la cei doi candidați care au ajuns în turul 2. Consider că e o abordare greșită. Este adevărat, ne interesează și profilul președintelui pe care îl vrem pentru România, dar mai mult mă interesează ce va face viitorul președinte pentru România. Avem o abordare, se spune pro-europeană și una anti-europeană. O direcție total eronată. Nimeni nu ne va scoate din Uniunea Europeană. Președintele nu ne poate scoate din Uniunea Europeană. Pentru că noi suntem europeni, noi suntem stat cu drepturi de plină. Iar ca să ieși din Uniunea Europeană trebuie referendum și gândiți-vă că avem peste 5 milioane de cetățeni români care stau în străinătate. Niciodată nu vor fi de acord să nu mai aibă liberă circulație și să nu aibă toate beneficiile pe care le presupune aderarea noastră la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, eu îmi doresc nu un președinte pe care l-am văzut până acum, mă refer la Klaus Iohannis și văd că domnul Nicușor Dan are aceeași atitudine. Vreau un președinte care să ne reprezinte cu demnitate în instituțiile europene și în plan extern.

Și spun acest lucru nu numai la nivel declarativ. Țineți minte, în Parlamentul de la Strasburg am spus că n-am venit să le dau socoteală, am venit din respect și cer același respect pentru România și poporul român. Aș vrea aceeași atitudine să o aibă. Nu o antitudine anti, dar o atitudine prin care să arate că suntem și noi stat cu drepturi de plină și nu putem fi tratați ca un stat de mâna a doua. Și acest lucru presupune și o negociere pentru România. Nu trebuie să acceptăm totul. Suntem mult mai respectați dacă dăm dovadă de demnitate. Uitându-mă la atitudinea și la întrebările care au răspuns cei doi candidați, am văzut un candidat care acceptă tot ce îi se spune, am văzut celălalt candidat, pe George Simion, care a spus, nu, eu vreau să dau dovadă de demnitate și să impun punctul de vedere a României. Ceea ce mi se pare corect.

Acest lucru nu este o vulnerabilitate, din potrivă, este o luptă pentru drepturile României, pentru că România are și drepturi, nu numai obligații.”, a spus Viorica Dăncilă la emisiunea moderată de Dan Diaconescu.