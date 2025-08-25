Acasă » Știri » Ștefania, una dintre cele 4 victime din Argeș, scăpase dintr-un alt accident! Mama ei, distrusă de durere

De: Anca Chihaie 25/08/2025 | 10:55
Un accident cumplit produs în Munții Iezer, județul Argeș, a curmat viețile a patru tineri, lăsând în urmă familii îndurerate și o comunitate întreagă aflată în stare de șoc. Evenimentul dramatic s-a petrecut la sfârșitul săptămânii, când un autoturism de teren în care se aflau cinci persoane s-a prăbușit într-o prăpastie de peste 200 de metri adâncime.

Vehiculul a părăsit carosabilul într-o zonă greu accesibilă, iar forțele de intervenție au avut nevoie de mai multe ore pentru a ajunge la locul tragediei și pentru a scoate victimele dintre fiarele contorsionate. Din cei cinci pasageri, doar unul a supraviețuit, fiind transportat de urgență la spital, unde se află internat în stare gravă.

Printre victime se numără Ștefania Boteanu, o tânără de 22 de ani care urma să se căsătorească cu cel ce conducea autoturismul. Povestea lor de iubire s-a frânt brusc, iar apropiații vorbesc despre un destin nedrept, mai ales că, în urmă cu doar câteva săptămâni, fata fusese implicată într-un alt accident rutier din care scăpase fără nicio rană. Moartea ei, la scurt timp după acel episod, adâncește și mai mult sentimentul de neputință al familiei și prietenilor.

Mama Ștefaniei, zdrobită de durere, și-a exprimat suferința într-un mod sfâșietor, printr-un mesaj simbolic postat pe rețelele de socializare. Gestul ei, un ultim omagiu adus fiicei, a fost urmat de sute de reacții și mesaje de sprijin din partea cunoscuților și a comunității. Oamenii au încercat să aline, măcar prin cuvinte, imensa durere a familiei, deși nimic nu poate înlocui pierderea unei ființe dragi.

„Violeta, ce nenorocire a căzut peste voi! Bunul Dumnezeu să vă întărească să treceți peste această mare pierdere! Dumnezeu să aibă grija de sufletul ei bun! Odihnește-te în liniște, Ștefania!/Condoleante!!! Cuvintele sunt de prisos în momentele acestea, fii puternica pentru îngerul tău”, au fost câteva mesaje ale internauților la postarea mamei.

Foto: Facebook

Accidentul readuce în atenție pericolele drumurilor montane și vulnerabilitatea vieții în fața hazardului. Zona unde s-a produs tragedia este una recunoscută pentru traseele dificile și serpentinele periculoase, care pot pune la încercare și cei mai experimentați șoferi. În cazul de față, anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs prăbușirea, însă primele indicii arată că viteza și configurația terenului au contribuit decisiv la deznodământul fatal.

