Stelian Ogică a rămas fără curent din cauza ploii înghețate: ”Am luat legătura cu primarul”

Stelian Ogică a rămas fără curent din cauza ploii înghețate. ”Spaima Loteriei” a vorbit cu primarul comunei pentru a remedia problema.

Ploaia înghețată a făcut ravagii în multe județe și nu a ocolit nici comuna în care locuiește Stelian Ogică. După ce au căzut trei stâlpi de electricitate, ”Spaima Loteriei” a rămas pe întuneric. Pentru a remedia problema, el a vorbit cu primarul comunei. (CITEȘTE ȘI: REÎNCEPE SCANDALUL BILETULUI DE 1 MILION DE EURO? STELIAN OGICĂ: „AM TRECUT TESTUL POLIGRAF”)

„Avem o situație dificlă, aici în Giurgiu. Azi noapte s-a întrerupt curentul, au căzut trei stâlpi. E vorba de stâlpii care alimentează comuna. Am luat legătura cu primarul, am făcut o acțiune și sper că astăzi remediem situația. Au promis că până diseară vor schimba trei stâlpi. Din cauza gheții s-au îngreunat și au căzut. Incidente mai puține aici în zonă. Singura mare problemă asta e, cu partea electrică„, a spus stelian Ogică la Antena Stars.

Stelian Ogică a devenit bunic

Fericire mare în familia lui Stelian Ogică! După ce și-a pus propria afacere pe picioare și și-a unit destinul cu cel al bărbatului visurilor ei, fosta asistentă TV Raluca Ropotan a devenit mămică pentru prima oară la începutul lunii decembrie a anului trecut. Fiica lui Stelian Ogică a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar bunicul este extrem de entuziasmat de micuțul Ivan. (VEZI ȘI: STELIAN OGICĂ, IMPLICAT ÎNTR-UN ACCIDENT:”BINE AR FI SĂ MĂ OPRESC AICI!”)

„Am o stare excesivă de bucurie şi emoţională. Sper să pot să leg câteva cuvinte. Nu prea am dormit deloc. Nici când s-a născut fii-mea nu am fost aşa bucuros. Va fi sprijinul vieţii mele. Raluca se simte foarte bine. A avut o naştere naturală. A născut la termen. Aseară am sunat-o, ştiam că s-a dus la spital. A început meciul, a dat gol Craiova şi a egalat Adi, cu un gol superb. Am sunat-o pe Raluca i-am spus. Când s-a terminat meciul, am sunat-o şi ea deja născuse. Mă chinui să îi zic Nicolai. S-a născut de sfântul Nicolae. Raluca era foarte bine, era foarte veselă. L-am aşteptat pe Adi, am mers împreună la salon. Am văzut copilul. Am vorbit şi cu ea. A fost dusă în rezervă. N-au dormit nici eu. Şi-au dorit foarte mult copiii ăştia. Sunt un cuplu foarte reuşit, liniştit, au ce le trebuie. Aveam nevoie şi un copil. N-or să se oprească aici, din câte informaţii am eu îşi doresc copii”, a spus Stelian Ogică.