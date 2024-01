Stenogramele + mesajul Milionăresei + ce zic Ciocolata și dna Phoenicia. Nici în telenovele nu găsești atâta intrigă și infidelități dureroase + bani cu nemiluita

Am promis, ne ținem de cuvânt! Informațiile siropoase pe care CANCAN.RO le-a furnizat v-au delectat, cu siguranță, pe deplin, dar acum vine partea a doua, unde ”actorii” incendiarului dosar au decis să rupă tăcerea! Totodată, venim și cu toate stenogramele discuțiilor dintre milionar și ”Ciocolata”, dar și cu mesajul plin de draci al soției milionare înșelate. Bonus: cine este și cu ce se ocupă sexoasa care i-a promis amorul în trei bărbatului cu verigheta pe deget. Avem totul, în exclusivitate.

Scurt rezumat: un milionar din București are o prietenă, care ar fi … mai mult decât o prietenă. Ea ține la el enorm, așa că, la sugestia lui, îi ”captează” atenția amicei ei cu o propunere ”deocheată”. Anume, să se joace în trei. Discuțiile dintre cei doi sunt explozive (v-am prezentat doar o parte din ele), cu povestioare captivante rău de tot și unde nu mai e nevoie de ”translator” pentru a înțelege finalitatea. Pe fir intră soția milionarului, care le cunoaște pe cele două, pe una a primit-o chiar în casă, dar și în afacerea sa (Vezi AICI toată nebunia). Unii colegi zic că nu e exclus ca toate chestiunile să fie mai complexe, mai fierbinti, dar nu e chiar clară.

Și acum, să trecem la fapte! Să facem lumină într-un caz uluitor, în care nu vom fi de partea nimănui. Avem declarațiile protagoniștilor, mesajul tăios și tranșant al soției înșelate plus rânduri de discuții pe whatsapp!

Mai întâi să curgă stenogramele!

MILIONARUL: Tu ce faci?

CIOCOLATA: Mă pregătesc să plec spre sală, după un prânz undeva pe lac și back home. Relaxare

MILIONARUL: Bravo, have fun. Și să te pregătești săptămâna viitoare

CIOCOLATA: Daa. Mi-au intrat bani pe Revolut. Transfer anonimizat

MILIONARUL: Da, de la mine

CIOCOLATA: ❤️

ALTĂ DISCUȚIE

CIOCOLATA: Hai că vorbesc cu … (doamna Phoenicia), mi-a zis că vă scrieți

MILIONARUL: Nu îmi faci tu așa surpriză

CIOCOLATA: Dacă pot, fac

CIOCOLATA: Am vorbit cu ea, i-am zis de noi, că ne știm, gym, bla, bla. Îmi zicea acum să ne vedem la cofetărie toți

MILIONARUL: Da. Și eu la fel. I-am spus că ești prietenă cu… Așa ne știm

CIOCOLATA: Exact. Mai bine

MILIONARUL: Ne vedem, bem o cafea și după o luăm direct în pat cu noi

CIOCOLATA: Acum am râs cu ea și am bătut un apropo de three some

MILIONARUL: O tentează?

CIOCOLATA: O tentează, dar ea vrea mulți bani. Ea e f into money. Oricum, azi ieșim să mâncăm. Mai pe seară și mai discut cu ea

MILIONARUL: Ce înseamnă mulți bani? Vrea, așa, sugar daddy? Sau să o plătim de fiecare dată?

CIOCOLATA: Daaa. Suntem prietene de la 15 ani. Foarte bune până acum cinci ani, când s-a gândit să se combine cu unul cu care eu i-am zis că e o mare greșeală și acum îmi dă dreptate, plus că ăla a izolat-o. De unde vacanțe noi două, ieșeam foarte des, în cinci ani ne-am văzut foarte rar, chiar dacă vorbim zilnic la telefon. Mă rog, happy că a plecat de acasă

MILIONARUL: Deci trebuie să facem să ne înțelegem bine toți. Poate așa cu ea mai pleci și tu pe undeva. Și mă nimeresc și eu. Se vede că ai vorbit cu ea. Mi-a dat numărul ei. O să mă port frumos. Promit. Iar tu ești tu. Locul tău nu-l ia nimeni. Ever

CIOCOLATA: Îmi doresc să iasă ceva frumos

ALTĂ DISCUȚIE

MILIONARUL: Ne vedem noi doi marți. Eu poate mă văd cu ea. Să ne cunoaștem. Și când te întorci, încercăm combinația.

CIOCOLATA: Da. La asta mă gândeam și eu. Să vă vedeți voi doi

MILIONARUL: Mă gândesc că așa din prima toți trei să nu zică ceva

CIOCOLATA: Da

MILIONARUL: Dar dacă deja a avut treabă cu mine o să fie mai ușor. Acu ai misiune. Să o faci și pe … să mă placă

CIOCOLATA îi trimite o poză sexy!

MILIONARUL: Mamăă, deci nu vă las să dormiți până dimineață. Dej ami s-a sculat. Aww

CIOCOLATA: Ștergi tot, da?

MILIONARUL: Evident

CIOCOLATA: Abia aștept să ne vedem marți

MILIONARUL: Și eu. Îmi scrii ce ai rezolvat diseară

CIOCOLATA: Daa

MILIONARUL: La 5:30 sunt la birou. Dacă vrei să treci doar să te pup

ALTĂ DISCUȚIE

CIOCOLATA: La cât ajungi în București?

MILIONARUL: Pe la 5 cred. De ce?

CIOCOLATA: Ca să ne mai scriem. Presupun că nu conduci tu, nu? Și că poți să scrii oricum

MILIONARUL: Stai liniștită, avem doi șoferi. Eu o să fiu la nuntă. Dar îmi dai mesaj

MAI TÂRZIU

CIOCOLATA: Cum e la nuntă?

MILIONARUL: E ok. Toată lumea cunoscută de la Loft și Fratelli

CIOCOLATA: Normal. T edistrezi?

MILIONARUL: AȘA, puțin. Noapte bună, frumoasa mea

CIOCOLATA: Seet dreams

MILIONARUL: Dă-mi o poză, să fie wet dreams

ALTĂ DISCUȚIE

MILIONARUL: Vorbește tu cu ea după amiază. Stă singură?

CIOCOLATA: Stă cu trei copii și bone, sigur nu o să vrea la ea. Are o vilă pe Dorobanți ea

MILIONARUL: E bine că poate să plece când vrea

CIOCOLATA: Daaa

MILIONARUL: Pup. Scrie când vrei

CIOCOLATA: Da, love

MILIONARUL: Că o să stau degeaba în mașină

CIOCOLATA: Unde ați fost în Deltă? Ți-a plăcut?

MILIONARUL: Am fost la Lebăda. E foarte mișto. Eu, ultima dată când am fost, cred că înainte de pandemie. Mi-a plăcut mult. Am ieșit cu barca pe brațe și după în larg pe mare. E frumos. Dany are barca lui și ne plimbăm tot timpul. Cu gagicile e cam prost aici.

CIOCOLATA: Hahaha, lipovence. Da, este. Asta clar. Au feedback bun

MILIONARUL: Zici? Ai tu ceva? Îmi dai data viitoare. Sau mai bine vii tu

CIOCOLATA: Da, mai bine vin eu

ALTĂ DISCUȚIE

CIOCOLATA: Când pleci la Cannes?

MILIONARUL: Plec pe 13.13.2020. Până pe 20.13.20

CIOCOLATA: Eu am să fiu aici, momentan nu am planuri, Milano trei zile și sper apoi UK, la sora mea

MILIONARUL: Pentru mine e bine, ce să zic. Pleci la Milano?

CIOCOLATA: Singură

MILIONARUL: Wow, cum așa? Dacă știam, îmi aranjam să vin cu tine

CIOCOLATA: Păi mă duc la fostul soț. Și pentru copii să semnez ceva acte și să le pun la primărie

MILIONARUL: Iei copiii cu tine? Sau sunt acolo deja?

CIOCOLATA: Și dacă tot trebuia să fac asta, am zis să prind și weekend-ul

MILIONARUL: Foarte bine faci

CIOCOLATA: Da

MILIONARUL: Când te duci la Londra poate vin două zile, că am ceva treabă pe acolo

CIOCOLATA: Aș vrea

MILIONARUL: OK. Îmi spui când te duci și poate fac cumva

CIOCOLATA: Daa

ALTĂ DISCUȚIE

CIOCOLATA: Am plecat într-o vară la Mykonos. Dar, sincer, nu combinații. Noi două. Mari petrecărețe

MILIONARUL: Ce mă fac eu cu voi. Trebuie să fac dragoste cu voi înainte de party

CIOCOLATA: Cam așa ceva

MILIONARUL: Offf, offf. Eu sunt un norocos că îți place de mine.

Cine este ”Ciocolata”? Elucidăm, imediat, misterul. Dacă el a existat

”Ciocolata”, piesa cea mai importantă în ”angrenajul” de mai sus, este, acum, singură. S-a măritat în 2009 cu fostul asociat al lui Serghei Mizil, dar a divorțat în urmă cu cinci ani, la Judecătoria Sectorului 2. Copiii au rămas în custodie comună, dar locuiesc în casa mamei. Iar pentru ei, tatăl plătește 700 de euro lunar pensie alimentară.

Până să divorțeze, ”Ciocolata” a avut și ea acțiuni, alături de soțul ei și de Serghei Mizil, la cunoscutul restaurant din Capitală.

”Ciocolata” a rămas, însă, cu un venit constant, pentru că are 50 la sută dintr-o firmă înființată în 2015, care se ocupă cu vânzarea bijuteriilor. Să spunem că în urmă cu doi ani a avut o cifră de afaceri de 10.000 de euro, cu un profit de 5.000.

Referitor la scandal, ”Ciocolata” a spus că nu-și explică cum au ajuns mesajele din telefonul ei în presă și nu înțelege care e scopul. E deranjată că și copiii ei au primit pe telefon mesajele pe care noi le publicăm acum și că ea o bănuiește pe soția milionarului, dar nu îl exclude nici pe fostul ei iubit că s-ar afla în spatele acestui scandal.

Doamna Phoenicia se disculpă: ”Totul este făcut de soția lui!”

E rândul doamnei Phoenicia, care ne-a oferit declarații, după incendiara povestioară care a ”curs” în CANCAN.RO. Se disculpă de toate ”relele”, dar vine cu informații interesante despre prietena ei, „Ciocolata”, și ”milionarul iscusit”.

“Nu există nicio conversație între mine și acele persoane. Nu mă știu cu nimeni, nu știu despre ce este vorba, eu am apărut total aiurea. Sunt doar prietenă cu ea (n.r. ”Ciocolata”), suntem prietene de foarte mulți ani, atâta tot. Ei s-au despărțit de ceva timp, el a mai încercat niște chestii de genul ăsta prin vară. Eram și eu implicată, eu sunt una dintre cele mai bune prietene ale ei, dar nu mi-a păsat. Era, tot așa, un mesaj scris, un număr fals, nu mi-a păsat, sinceră să fiu. Normal că Mohammad (n.r. Murad – proprietarul Phoenicia) m-a sunat, este tatăl lui Adam, băiețelul meu.

Eu nu am nicio treabă cu conversațiile. Tipa care a făcut toată această conversație înțeleg că este soția lui (n.r. a milionarului). El și prietena mea au avut o relație de cinci-șase ani, undeva în vară s-au despărțit și de atunci el a început o denigrare din asta, continuă, o agasa, se ducea după ea peste tot, el fiind căsătorit. La rândul ei, ea a făcut greșeala să îi spună soției, care ea era mai rău decât el. Ea face toate lucrurile astea. S-a pus de acord cu el și au început să o șantejeze și să trimită tot felul de chestii familiei, copiilor ei, fostului soț, tuturor. El a avut acces la agenda de telefon și are toate numerele ei.

Totul este făcut 100 % de soția lui, interesul ei fiind că prietena mea s-a despărțit de el, după ce acesta i-ar fi luat o mașină, o garsonieră și cică au mai rămas 15.000 – 20.000 de euro pe care el vrea să îi recupereze de la ea”, a fost varianta ei.

Presupusul ex-amant al doamnei Phoenicia intervine: ”Ar fi culmea să fiu și pește!”

Cum prin târg s-a vehiculat că Pescobar ar fi avut o relație cu doamna Phoenicia, afaceristul a intervenit, la rându-i. Surse apropiate lui spun altceva, dar să nu le amestecăm, mai ales că el are un mic moștenitor pe drum, o altă mare telenovelă.

”Eu de la ea cumpăr doar prăjituri pentru restaurantele mele. Nu am fost împreună, nu am format un cuplu niciodată. Acum ar fi culmea sa fiu și pește, să intermediez eu combinații de genul. Nu am nicio treabă în acest subiect. Nu știu trecutul fetei, între noi e doar o legătură de afaceri, nimic mai mult. Da, am făcut un video împreună, dar doar pentru promovare. Între noi nu a fost nimic”, a declarat Pescobar.

”Milionăreasa” o face terci pe ”Ciocolata”: ”O expirată la agățat prin cluburi!”

Totodată, CANCAN.RO vă prezintă, în acest al doilea episod, reacția soției milionarului, după ce a aflat că între bărbatul ei și cele două femei ar fi fost mai mult decât o amiciție. E tăioasă în mesajul pe care i l-a trimis ”Ciocolatei”.

”Nu-i mai scrie și nu-i mai cere bani soțului meu. Nici tu, nici prietena ta. Te-am primit la mine în casă, te-ai prefăcut prietena mea și ai adus cu tine tot anturajul tău de prostituate. Nu-ți ajunge că te culci cu jumătate din bărbații de la sală? Nu-ți mai ajung shaormarii la care te trimite Roxana? Sau arabii Valentinei din Dubai, pe care-i distrezi pe sub mese în Saint Tropez? Sau ce agăți prin cluburi și pe la petreceri, unde ești în fiecare seară? Nu-ți mai ajung banii de la balaur, păcănele, notarul sau mezelaru`, de care râzi că are cârnăciorul mic? Dar pe care-l sugi pentru bani încă de acum 10 ani, când aveai copiii mici? Și tu și prietena ta. lar acum vrei sa i-o duci si pe … Să-i strici și ei familia. Tu și Netflix ce aveți atâția abonați. Ce bine că pe fata ta ți-a luat-o fostul, să nu ajungă ca tine. Pentru cum mi-ai rasplătit bunătatea, sper să ajungi exact cum meriți: o expirată la agățat prin cluburi, femeia nimănui, îmbătrânind singură, uitată de toți”, au fost cuvintele pe care ”milionăreasa” i le-a adresat ”Ciocolatei” în scris.

Contactată de CANCAN.RO, soția milionarului nu a vrut să intre în exploziva poveste: ”Ce pot să spun acum?! Nu vreau să comentez nimic!”

