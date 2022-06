Știai că există limită de vârstă la BAC? Până la câți ani se poate da

Bacalaureatul este un examen pe care toți absolvenții de liceu ar trebui să îl susțină pentru a putea primi o diplomă recunoscută la nivel internațional. Totuși, unii preferă să îl susțină imediat după terminarea liceului, în timp ce alții mai amână câțiva ani. În ce ele urmează, Vă aducem la cunoștință care este limita de vârstă pe care cineva ar trebui să o aibă pentru a susține examenul de Bacalaureat.

Diploma de Bacalaureat este necesară de-a lungul vieții, deoarece este singura modalitate pentru a putea intra la o facultate și a te specializa într-un anumit domeniu. De asemenea, angajatorii au început să recruteze doar persoane care pot dovedi că au absolvit fără probleme liceul.

VEZI ȘI: BACALAUREAT 2022 | MODEL DEPUNERE CONTESTAȚIE LA BAC. CE TREBUIE SĂ COMPLETEZI

Până la ce vârstă poți da BAC-ul

În unele cazuri, absolvenții de liceu refuză să susțină în același an examenul de Bacalaureat, din diferite motive. Aceștia revin, însă, de cele mai multe ori la 20-30 de ani pentru a-și putea finaliza studiile și pentru a-și putea pune bazele unei cariere. Totuși, există anumite reguli de care elevii trebuie să țină cont.

Limita de vârstă pentru susținerea examenului de Bacalaureat este de 60 de ani, așa că toți cei care nu au obținut notă de trecere în această sesiune, pot repeta experiența și în anii următori. Cea mai în vârstă persoană care a susținut examenul de Bacalaureat în România este o femeie din Cluj. Aceasta s-a înscris la examen la vârsta de 53 de ani în sesiunea din 2019 și a promovat cu brio fiecare probă.

CITEȘTE ȘI: TOPUL CELEBRITĂȚILOR CARE AU PICAT BAC-UL. LIMBA ROMÂNĂ, MAREA PROVOCARE

Potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, fiecare elev are dreptul de a participa gratuit la două sesiuni, urmând ca, mai apoi să fie nevoiți să achite câte o taxă pentru fiecare participare în plus. Suma aferentă este stabilită în fiecare an, înainte de începerea anului școlar. În ultimii ani, suma maximă a ajuns la aproximativ 300 de lei.