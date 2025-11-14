Strănepotul lui Mihail Sadoveanu demontează cele mai mari controverse legate de marele scriitor | Altceva cu Adrian Artene”

Sâmbătă, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene, vă invităm la o ediție excepțională, cu dezvăluiri în premieră din culisele vieții și operei unuia dintre cei mai importanți scriitori români.

Dan Herford, strănepotul lui Mihail Sadoveanu, vorbește deschis despre adevărurile ascunse, controversele și momentele necunoscute din viața ”Patriarhului” literaturii române. Sub titlul ediției – „MARILE ADEVĂRURI despre MIHAIL SADOVEANU. Moștenitorul scriitorului dezvăluie legăturile acestuia cu Maria Tănase, Securitatea și Masoneria” –, podcastul aduce o perspectivă unică asupra omului Sadoveanu, dincolo de mituri, propagandă și prejudecăți.

Veți afla:

* De ce tatăl său l-a recunoscut abia la 11 ani și ce tragedie l-a marcat pentru totdeauna

* Misterul morții scriitorului: a fost sau nu asasinat în tren?

* Legăturile sale cu Ion Creangă, Tudor Arghezi și Octavian Goga

* Adevărul din Arhivele Naționale despre eticheta de „comunist”

* Relația secretă cu Maria Tănase, care “i-a căzut în genunchi și i-a sărutat mâna”

* Ce note a scris Securitatea în dosarul Sadoveanu

* Dacă și-a trădat sau nu Frații din Masonerie

* Ultima dorință înainte de moarte și nedreptățile care “vor fi reparate în viitor”

Ediția include și secvențe exclusive, printre care:

* detalii despre adevărata relație cu Lucrețiu Pătrășcanu;

* revelații despre mutarea osemintelor și conflictul cu faimosul epigramist Păstorel Teodoreanu;

* explicația pentru care Sadoveanu a fost atacat politic după 1945.

Nu ratați un episod-document, în care moștenitorul familiei Sadoveanu vorbește fără ocolișuri și aduce la lumină adevăruri care schimbă imaginea oficială a scriitorului.

📅 Sâmbătă, 15 noiembrie 2025

⏰ Ora 19:00

